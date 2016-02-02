أخبار عاجلة

جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

خالد البلشي: مطلب الثورة الأساسي لم يتحقق و«النظام يعيد إنتاج المشهد كاملًا»

Google+ Print
خالد البلشي: مطلب الثورة الأساسي لم يتحقق و«النظام يعيد إنتاج المشهد كاملًا» خالد البلشي: مطلب الثورة الأساسي لم يتحقق و«النظام يعيد إنتاج المشهد كاملًا»

خالد البلشي – أرشيفية

كتبت: شيماء حفظي

قال  خالد البلشي، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إن الفترة الحالية هي أسوأ مراحل الحريات، فهي متراجعة على جميع المستويات، على مستوى حرية الحركة والصحافة والتنظيمات المدنية و «أسوأ» من فترات «مبارك» نفسه.

ويضيف «البلشي»: مطلب الثورة الأساسي ماتحققش ، لابد أن نستعيد الحركة في الشارع، فالنظام أعاد رجاله من جديد.. والإحباط الذي أصاب الشباب ربما يتحول للغضب بعد ذلك تعبير عن رغبة في تغيير يتم الآن محاولة السيطرة عليها بشكل «قمعي».

وأكد أن «الحرية» كانت شعارًا لكنها توارت نهائيًا، خاصة مع تزايد أعداد الذين يتم القبض عليهم بتهم التعبير عن الرأي.

وتابع «البلشي»: أنا لا أخول على النظام الحالي، فهو يعيد إنتاج المشهد كاملًا، إنما التعويل على إدراك أن هناك من يحسبها، وإذا تخيل النظام أنه يسعى لكسب مساحات أمنية أكبر فهو يدفع في طريق العكس، ولا يدرك أن الجبهة الأخرى فيها مجموعات غاضبة، وإن كانت تعلو باكتساب جماعات ضغط في ملفات معينة حول قضايا معينة مثل الاختفاء القسري، فهي حتمًا ستعود.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا