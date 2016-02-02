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24 فيلمًا يتنافسون على 3 جوائز بمهرجان «زاوية»

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24 فيلمًا يتنافسون على 3 جوائز بمهرجان «زاوية» 24 فيلمًا يتنافسون على 3 جوائز بمهرجان «زاوية»

مهرجان “زاوية” للأفلام القصيرة”

 

ينافس 24 فيلمًا روائيًا قصيرًا، تم اختيارهم من بين أكثر من 170 فيلمًا،على 3 جوائز، ضمن أولى دورات مهرجان “زاوية” للأفلام القصيرة”، والذي ينطلق الخميس المقبل، و يستمر حتى يوم الأحد من الأسبوع المقبل.

موعد العرض اليومي للأفلام سيكون الساعة السادسة والنصف مساء، بسينما كريم بشارع عماد الدين على مدار أيام 4 و5 و6 فبراير.

وتتنافس الأفلام، على 3 جوائز مقدمة من شركة “أفلام العالمية” قيمتها الإجمالية عشرة آلاف جنيه، موزعة 5 آلاف جنيه لجائزة أفضل فيلم و3 آلاف جنيه لجائزة لجنة التحكيم، وألفي جنيه لجائزة أفضل مخرج.

وسيتم توزيع الجوائز في حفل يوم 7 فبراير يتبعه عرض لثلاثة أفلام قصيرة لأعضاء لجنة التحكيم المخرجين هالة خليل ونادين خان ووائل مندور هي: “طيري يا طيارة” لهالة خليل، “واحد في المليون” لنادين خان، “الحلم الأفريقي” لوائل مندور.

يشار إلى أن مبادرة “زاوية” أطلقتها شركة “أفلام مصر العالمية (يوسف شاهين)” فى مارس ٢٠١٤ بسينما أوديون فى وسط القاهرة، لتكون أول دار عرض للسينما البديلة فى مصر.

وينقسم برنامجها ما بين العروض السينمائية والفعاليات المرتبطة بالسينما، ويشمل مختارات سينمائية عديدة من دول مختلفة: منها أفلام قصيرة و تسجيلية وروائية وتجريبية.

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