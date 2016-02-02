إصابة سائق وتبّاع فى حادث انقلاب سيارة على طريق سوهاج البحر الأحمر

شهد طريق سوهاج البحر الأحمر عند مدخل الطريق حادث إنقلاب سيارة محملة بالأسمنت على الطريق نتج عن الحادث إصابة قائد السيارة والتباع، وتم نقلهما للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة أخميم يفيد انقلاب سيارة بمدخل طريق "سوهاج البحر الأحمر" ووجود مصابين دائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التى قادها العميد ماجد مؤمن رئيس مباحث المديرية، والرائد على الصغير رئيس مباحث أخميم، انقلاب السيارة رقم 1734 هـ ر أ "نقل" قيادة "محمد. أ. ع" 31 سنة سائق، ‏ويقيم دائرة قسم أول سوهاج، محملة بالأسمنت، على جانب الطريق.

وقد نتج عن الحادث إصابة قائد السيارة "شريف. أ. ا" 18 سنة تباع ويقيم دائرة قسم أول سوهاج، وتم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعى، وجار سؤال المصابين فور إمكانية ذلك، وتم رفع آثار الحادث وتيسير حركة المرور.

وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم 521 إدارى المركز لسنة 2016 وجارى العرض على النيابة العامة.‏