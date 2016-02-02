‏بالصور.. ضبط أسلحة آلية وأقراص مخدرة فى حملة أمنية بسوهاج

شنت إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج حملة أمنية مكبرة استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة والذخائر ومتاجرى الأقراص المواد المخدرة والكحولية، وذلك بقيادة العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية، وبإشراف اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بالاشتراك مع ضباط وحدات المباحث بالمركز والأقسام.

ففى مركز شرطة البلينا تمكن الرائد محمد أبوالعطا رئيس مباحث المركز، بإشراف العقيد صلاح أبوالقاسم وكيل فرع البحث، من ضبط بندقية آلية بخزينتها بحوزة المتهم "ياسر. أ. ع" 24 سنة عامل ‏ومقيم بندر البلينا مركز البلينا تحرر عن ذلك المحضر رقم 595 ادارى مركز البلينا لسنة 2016 تم ضبط بندقية آلية ‏ "4" خزنات، "80" طلقة من ذات العيار ‏وجراب بحوزة المتهم "مصطفى. إ. ع" 36 سنة عامل ومقيم الحرجة بحرى مركز البلينا، وتحرر عن ذلك ‏المحضر رقم 597 إدارى مركز البلينا لسنة 2016م‏.

وفى مركز جرجا تمكن ضباط وحدة المباحث من ضبط بندقية آلية ‏ و"4" طلقات من ذات العيار بحوزة المتهم "عادل. ج أ" 53 سنة تاجر مواشى ومقيم الزواتنة البحرية- مركز جرجا، تحرر عن ذلك ‏المحضر رقم 368 إدارى مركز جرجا لسنة 2016، وتم ضبط طبنجة حلوان عيار9م، "6" طلقات من ذات العيار وكذا "2" خزينة ‏بحوزة المتهم "محمود. ف" 38 سنة سائق ومقيم بيت داوود مركز جرجا، وتحرر عن ذلك المحضر ‏رقم 345 إدارى مركز جرجا لسنة 2016، وتم ضبط فرد خرطوش محلى الصنع بحوزة المتهم "سعيد. م. ش" 35 سنة عامل ومقيم الخلافية مركز جرجا، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 288 إدارى مركز جرجا لسنة 2016.‏

وفى قسم شرطة جرجا تمكن الرائد محمد مجلى، رئيس مباحث القسم من ضبط بندقية آلية‏ بحوزة المتهم "محمد. ج. ع. م" ‏‏36 سنة عامل ومقيم شارع الحرية قسم جرجا، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 236 ادارى قسم جرجا لسنة 2016 م.

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>وفى مركز شرطة العسيرات تم ضبط بندقية آلية ‏ بحوزة المتهم "أحمد. ف. أ. م" 43 سنة عامل ‏ومقيم أولاد بهيج مركز العسيرات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 252 إدارى مركز العسيرات لسنة 2016، وتم ضبط بندقية آلية ‏ بحوزة المتهم "عماد. ع. م. م" 27 سنة عامل ومقيم أولاد حمزة -مركز العسيرات، تحرر عن ذلك المحضر رقم 250 إدارى مركز ‏العسيرات لسنة 2016، تم ضبط بندقية خرطوش عيار 12 لا تحمل أرقام بحوزة المتهم "محمد. ح. أ. ص" 30 سنة عامل ومقيم المساعيد مركز العسيرات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 251 إدارى مركز العسيرات لسنة 2016، وتم ضبط طبنجة حلوان و"3" طلقات بحوزة المتهم "سامى. ح" 29 سنة ‏عامل ومقيم أولاد جبارة- مركز العسيرات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 221 ادارى مركز العسيرات لسنة 2016 0‏

وعلى جانب آخر تمكنت الحملة من ضبط تم ضبط "29" زجاجة مواد كحولية بحوزة المتهم "حنفى. ا. ز" 35 سنة عامل ومقيم برخيل- مركز ‏البلينا، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنة الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك ‏المحضر رقم 576 إدارى مركز البلينا لسنة 2016 م.

وتم ضبط "90" قرص تامول المخدر ومبلغ مالى 95 جنيها وهاتف محمول بحوزة المتهم "مطاوع. ا م" 40 سنة عاطل ومقيم الإصلاح مركز البلينا، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات ‏بقصد الاتجار والمبلغ من حصيلة البيع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 574 إدارى مركز البلينا لسنة 2016، وضبط "12" قرص تامول المخدر وكذا هاتف المحمول ومبلغ مالى 120 جنيها بحوزة المتهم "وائل. س. ا‏" 30 سنة عامل ومقيم بندر البلينا -مركز البلينا، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات ‏بقصد الاتجار والمبلغ من حصيلة البيع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 554 إدارى مركز البلينا لسنة 2016.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.



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