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طائرات التحالف العربى تقصف معسكرات الحفا والصباحة والسواد فى صنعاء

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طائرات التحالف العربى تقصف معسكرات الحفا والصباحة والسواد فى صنعاء طائرات التحالف العربى تقصف معسكرات الحفا والصباحة والسواد فى صنعاء

واصلت طائرات دول التحالف العربى قصف مواقع مليشيات الحوثيين وصالح فى صنعاء باليمن، حيث استهدفت معسكر الحفا التابع للحرس الجمهورى جنوب شرق العاصمة مما أدى إلى وقوع انفجارات عنيفة وارتفاع ألسنة النيران إلى عدة أمتار واستمرت لمدة طويلة بسبب انفجار مخازن الذخيرة به.

وذكر شهود عيان أن الطائرات استهدفت الليلة الماضية معسكر الحرس الجمهورى فى منطقة الصباحة غرب لعاصمة ومعسكر السواد فى مديرية سنحان مسقط رأ س الرئيس السابق جنوب العاصمة.

وفى محافظة ذمار100 كيلومتر جنوب صنعاء قصفت الطائرات مبنى إدارة الأمن بمديرية جبل الشرق الذى تتمركز فيه عناصر المليشيات مما أدى إلى تدميره وسقوط قتلى وجرحى.

وتكثف طائرات التحالف عمليات استهداف مواقع المليشيات فى العاصمة صنعاء وضواحيها خاصة الشمالية والشرقية منذ أكثر من شهر مع وصول طلائع قوات الجيش المقاومة إلى فرضة نهم المطلة على العاصمة فى طريق تحريرها منهم.
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