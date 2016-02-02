أحمد داود أوغلو: أنقرة والرياض تدعمان المعارضة السورية فى كل قراراتها

أكد رئيس وزراء تركيا أحمد داود أوغلو أن أنقرة والرياض تدعمان المعارضة السورية فى كل ما تتخذه من قرارات، مضيفا أن "النظام السورى يثبت دائما أنه مستبد ويقتل شعبه ويشرده".

وقال أوغلو- فى تصريحات خاصة لقناة (العربية الحدث) الإخبارية أوردت مقتطفات منها اليوم الثلاثاء- "نحن دائما ندعم ما صدر عن محادثات جنيف بشأن سوريا وذلك لكى يتقدم هذا البلد ويستقر فى المستقبل".

وأضاف أن "بلاده والمملكة العربية السعودية تعتبران أن الإرهاب والتطرف المهددين الرئيسيين فى المنطقة"، معتبرا أن النظام السورى يأتى على رأس التطرف.

يذكر أن أوغلو قد وصل الجمعة الماضية إلى السعودية فى زيارة رسمية أجرى خلالها مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كما التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع فى المملكة.

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