أخبار عاجلة

جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أحمد داود أوغلو: أنقرة والرياض تدعمان المعارضة السورية فى كل قراراتها

Google+ Print
أحمد داود أوغلو: أنقرة والرياض تدعمان المعارضة السورية فى كل قراراتها أحمد داود أوغلو: أنقرة والرياض تدعمان المعارضة السورية فى كل قراراتها

أكد رئيس وزراء تركيا أحمد داود أوغلو أن أنقرة والرياض تدعمان المعارضة السورية فى كل ما تتخذه من قرارات، مضيفا أن "النظام السورى يثبت دائما أنه مستبد ويقتل شعبه ويشرده".

وقال أوغلو- فى تصريحات خاصة لقناة (العربية الحدث) أوردت مقتطفات منها اليوم الثلاثاء- "نحن دائما ندعم ما صدر عن محادثات جنيف بشأن سوريا وذلك لكى يتقدم هذا البلد ويستقر فى المستقبل".

وأضاف أن "بلاده والمملكة العربية تعتبران أن الإرهاب والتطرف المهددين الرئيسيين فى المنطقة"، معتبرا أن النظام السورى يأتى على رأس التطرف.

يذكر أن أوغلو قد وصل الجمعة الماضية إلى السعودية فى زيارة رسمية أجرى خلالها مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كما التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع فى المملكة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة