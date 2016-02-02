3مطربين «يغردون» في دراما رمضان لأول مرة

يخوض ثلاثة مطربين ومطربات موسم رمضان المقبل بأعمال درامية، لأول مرة،أبرزهم النجم محمد منير، الذي يعود للشاشة الصغيرة، بعد غياب سنوات طويلة، بمسلسل “المغنى ضمير وطن”، وتنافس المطربة التونسية لطيفة بمسلسل “كلمة سر”، وكذلك يخوض المطرب ساموزين تجربة التمثيل في موسم رمضان المقبل للمرة الأولى، ولم يكشف عن اسم مسلسله حتى اليوم.

ويبدأ المخرج شريف صبري، خلال أيام، تصوير المشهد الأول من مسلسل “المغنى ضمير وطن”، بعد أن انتهى من معاينة عدد من الأماكن في محافظة أسوان، ويعد المسلسل عودة لمنير إلى الشاشة الصغيرة بعد فترة غياب طويلة.

المسلسل كتبته ورشة سيناريو تضم الشاعرة كوثر مصطفى وخالد كساب، ويتناول العمل قصة حياة المطرب محمد منير والأحداث التي شهدتها خلال مسيرته الفنية،ويتخلل المسلسل عددا كبيرا من الأغاني الجديدة التي تكتب خصيصا للعمل،فيما لم يتم الاستقرار حتى الآن على عدد من البطلات التي سيشهد العمل ظهورهن، مع الوضع فى الاعتبار وجود ممثلة عربية.

وترددت أخبار غير مؤكدة عن انضمام المطربة اللبنانية “مايا دياب” لقائمة الترشيحات الخاصة بالبطولة النسائية في المسلسل ، ورغم موافقتها المبدئية إلا أنها لم تحسم موقفها النهائي.

أما المطربة التونسية لطيفة فتعود إلى التمثيل بعد 14 سنة على تجربتها الأولى مع المخرج الراحل يوسف شاهين بفيلم “سكوت هنصور”، وتشارك في بطولة المسلسل المصري “كلمة سر”، والعمل تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج سعد هنداوي.

وانتهت الفنانة التونسية من تصوير مشاهدها في المسلسل الذي يعد أول بطولة درامية مطلقة لها، وتجسد لطيفة، التي ستكتفي بالتمثيل فقط بعيدا عن الغناء، شخصية مدرسة تتعرض لمشكلة مع زوجها الذي يلعب دوره الفنان هشام سليم.

وتدخل بطلة المسلسل في دوامة من المشاكل والصعوبات مع رفيق دربها رغم حبها الشديد له، ويتم الكشف في آخر حلقة عن لغز تأزم العلاقة بين الزوجين، ويشارك في بطولة المسلسل الفنانة ليلى طاهر.

ا ش ا