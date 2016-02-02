«الأرصاد»: طقس اليوم مائل لـ «لبرودة» شمالًا ويصل لـ «الصقيع» ليلًا

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يستمر، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة شمالاً حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلاً، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتقل الرؤية بسبب الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحري حتى وسط سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين، فالبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب، والرياح فيه شمالية غربية ويصل ارتفاع الأمواج من 3.5 إلى 3 أمتار، والبحر المتوسط حالته معتدلة إلى مضطربة والرياح شمالية غربية وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: القاهرة الصغرى 10 العظمى 19، والإسكندرية الصغرى 9 العظمى 19 مطروح الصغرى 11 العظمى 18 بورسعيد الصغرى 11 العظمى 20 دمياط الصغرى 11 العظمى 20 بلطيم الصغرى 12 العظمى 19 الإسماعيلية الصغرى 10 العظمى 20، السويس الصغرى 10 العظمى 20 العريش الصغرى 5 العظمى 18، نخل الصغرى 7 العظمى 17، طابا الصغرى 7 العظمى 17، الطور الصغرى9 العظمى 21، مرسى علم الصغرى 13 العظمى 22، الغردقة الصغرى 12 العظمى 21، شرم الشيخ الصغرى 13 العظمى 21 رفح، الصغرى 4 العظمى 18 كاترين الصغرى 3 العظمى 10 سيوة الصغرى 7 العظمى 20، المنيا الصغرى 7 العظمى 19، الفيوم الصغرى 7 العظمى 19، رأس سدر الصغرى 11 العظمى 19، أبو سمبل الصغرى 8 العظمى 23، وسط الدلتا الصغرى 9 العظمى 19، أسيوط الصغرى 9 العظمى 19، سوهاج الصغرى 6 العظمى 20 ،الأقصر الصغرى 5 العظمى 22، أسوان الصغرى 8 العظمى 23، شلاتين الصغرى 13 العظمى 22 حلايب الصغرى 14 العظمى 22، الوادى الجديد الصغرى 9 العظمى 21 قنا الصغرى 5 العظمى 22 نويبع الصغرى 13 العظمى 19.