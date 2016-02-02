بعد ارتفاع جمارك المكسرات.. 10 بدائل تقوى صحتنا وتوفر فلوسنا

ارتفعت مؤخرًا التعريفة الجمركية للمكسرات "الكاجو والبندق واللوز والفستق والكستناء" بنسبة 20%، وأكد اتحاد الغرف التجارية أن ذلك يزيد من أسعار المكسرات بنسبة 25% تقريبًا، وقد يحرم الكثير من أبناء الطبقة المتوسطة من الاستمتاع بفوائدها الصحية المثيرة.

وفى هذا التقرير نسلط الضوء على أهم البدائل الصحية للمكسرات باهظة الثمن، حسبما نشرت عدة مواقع أمريكية أبرزها "womansday"، و"رعاية الصحة" الأمريكى وتشمل هذه البدائل:

1.السودانى: يتميز بسعره الزهيد وفاعليته فى تعزيز صحة القلب، نظرًا لغناه بالدهون الأحادية غير المشبعة، وهى دهون صحية، كما أن السودانى غنى جدًا بمضادات الأكسدة، التى تكافح الأمراض خاصة السرطان، ويساهم فى الوقاية من حصوات الكلى وتعزيز وظائف الإدراك ومحاربة ألزهايمر، ولكن يجب عدم الإفراط فى تناوله لأنه غنى بالسعرات الحرارية.

2.الفشار: له فوائد رائعة فى تحسين الهضم وخفض مستويات الكوليسترول، يساعد على ضبط مستويات السكر والوقاية من السرطان ومكافحة الشيخوخة شريطة عدم الإفراط فى استخدام الزيت أو السمن عند إعداده.

3.اللب السورى أو بذور عباد الشمس: يساهم فى مكافحة السرطان ويحد من الصداع ويعزز من صحة العظام والبشرة ويقلل الضغوط النفسية.

4.ثمرة جوز الهند: تعزز المناعة وتحسن الهضم وتنظم إفراز الأنسولين وتساهم فى تعزيز صحة البشرة والشعر وتحسين النشاط والحيوية.

5.الذرة المشوى: تحسن صحة العظام وتحد من خطر الإصابة بالبواسير، وتقوى المناعة وتحد من خطر الإصابة بالأنيميا.

6.الحمص: يعزز القدرة على النوم ويساهم فى خفض مستويات الكولسترول ويقوى المناعة ويسيطر على مستويات سكر الدم.

7.التمر: يعزز طاقة الجسم ويساهم فى الوقاية من الأنيميا ويحد من خطر السكتة الدماغية ويقلل فرص الإصابة بسرطان القولون.

8.الخروب: يحسن الهضم وضغط الدم ويقلل مستويات الكولسترول، ويقاوم الإصابة بهشاشة العظام لغناه بالكالسيوم.

9.الدوم: بجانب مذاقه الرائع يتمتع بفوائد رائعة فى خفض مستويات الكولسترول المرتفعة ويخفض ضغط الدم المرتفع.

10.الحرنكش: غنى بمضادات الأكسدة التى تقاوم الإصابة بالأمراض ويساهم فى الحد من خطر الإصابة بالبرد والأنفلونزا والتهابات الحلق.