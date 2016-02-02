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وزير التموين: التعاقد على شراء 105آلاف طن زيت خام من الخارج

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وزير التموين: التعاقد على شراء 105آلاف طن زيت خام من الخارج وزير التموين: التعاقد على شراء 105آلاف طن زيت خام من الخارج

 

دكتور خالد حنفي وزير والتجارة الخارجية

قال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم التعاقد على شراء 105 آلاف طن زيت خام من الخارج لإنتاج زيت الطعام لتوفيرها للسلع التموينية وفارق نقاط الخبز وللقطاع الخاص حيث سيكون احتياطيا استراتيجيا في محطة الزيوت بمنطقة المكس بالإسكندرية وأنه سيتم ضخ حوالي 15 ألف طن زيت طعام خلال هذا الاسبوع بمخازن شركتي الجملة العامة والمصرية لإتاحتها للبقالين لصرفها للمواطنين، موضحا أنه تم ضخ نحو 27 ألف طن زيت طعام خلال شهر يناير الماضي.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع اللواء إبراهيم حسانين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن وزير التموين شكل غرفة عمليات مركزية بالوزارة وبالمديريات بالمحافظات لمتابعة صرف سلع نقاط الخبز للمواطنين من البقالين التموينيين الذي يبدأ اليوم ويستمر لمدة 20 يوما للعمل على توفير كافة احتياجات البقالين من السلع المتنوعة من مخازن شركتي الجملة البالغ عددها حوالي 537 فرعا على مستوى الجمهورية.

ودعا حنفي، المواطنين إلى عدم التزاحم على محلات البقالة التموينية أو المجمعات الاستهلاكية لصرف نقاط الخبز من أول يوم حتى لا تكون هناك أحمال زائدة على أنظمة الكمبيوتر، مؤكدا أن فترة صرف نقاط الخبز وهي السلع الغذائية المجانية التي يحصل عليها المواطنون مقابل توفيرهم في استهلاك الخبز هي 20 يوما وتبدأ من أول كل شهر.

وأوضح أن قيمة السلع الغذائية المجانية التي يقوم المواطنون بصرفها كل شهر مقابل توفيرهم في استهلاك الخبز تصل إلى 500 مليون جنيه شهريا بمتوسط يتراوح من 40 إلى 60 جنيها لكل بطاقة شهريًا.

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