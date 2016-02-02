وصفات من زيت الخروع والعسل للتخلص من السواد حول الفم

سواد المنطقة التى تحيط بالفم والشفاه من أكثر المشكلات الجلدية انتشارًا على نطاق واسع، ولها الكثير من الأسباب منها الحكة والهرش حول الفم، مع تناول بعض الأطعمة التى تسبب الحكة أو تدخين السجائر بشراهة، كذلك كذرة تعرض البعض لحرارة الشمس بشكل منتظم.

ومن هنا أوضح الدكتور حسام خالد أخصائى الأمراض الجلدية أن هذا السواد الذى يظهر فى هذه المنطقة من الوجه يحتاج لعناية خاصة، والتركيز على غسيل الوجه بشكل جيد يوميا، مع عدم الإفراط فى حك الصابون بتلك المنطقة، وعلاجها لدى مختص إذا كانت قد تخطت الحد المعقول.

وتابع أخصائى الجلدية حديثه موضحًا أن تنظيف هذه المنطقة بعد تناول الطعام بأشكاله أمر فى غاية الأهمية، كذلك هناك وصفات طبيعية تساعد فى حل تلك المشكلة، أولاً باستخدام خليط من زيت الخروع وبعض قطرات العسل ليوضع على تلك المنطقة بشكل هادئ ودون قسوة، فى الأسبوع مرتين تقريبًا، كذلك تجنب غسيل الوجه بالماء الساخن شديد الحرارة لأنه يزيد التقشف.

وأوضح الدكتور حسام أنه يمكن للبطاطس والخيار وهى الخضراوات الباردة التى تساعد على التئام البشرة وترطيبها فى الوقت ذاته، فيمكن استخدام مياهها فى ترطيب والتخلص من جفاف تلك المنطقة المعرضة للتقشف والتشقق، ويمكن استخدام هذه الخضراوات حوالى ربع الساعة مرة أو اثنين خلال الأسبوع.