الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة ليلا مائل للدفء نهارا والصغرى بالقاهرة 10

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يستمر، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتقل الرؤية بسبب الشبورة المائية الكثيفة صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحرى حتى وسط سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.
وبالنسبة لحالة البحرين، فالبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب، والرياح فيه شمالية غربية ويصل ارتفاع الأمواج من 3.5 إلى 3 أمتار، والبحر المتوسط حالته معتدلة إلى مضطربة والرياح شمالية غربية وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
القاهرةالصغرى 10 العظمى 19
الإسكندريةالصغرى 9 العظمى 19
مطروحالصغرى 11 العظمى 18
بورسعيدالصغرى 11 العظمى 20
دمياطالصغرى 11 العظمى 20
بلطيمالصغرى 12 العظمى 19
الإسماعيليةالصغرى 10 العظمى 20
السويسالصغرى 10 العظمى 20
العريشالصغرى 5 العظمى 18
نخلالصغرى 7 العظمى 17
طاباالصغرى 7 العظمى 17
الطورالصغرى9 العظمى 21
مرسى علمالصغرى 13 العظمى 22،
الغردقةالصغرى 12 العظمى 21
شرم الشيخالصغرى 13 العظمى 21
رفحالصغرى 4 العظمى 18
كاترينالصغرى 3 العظمى 10
سيوةالصغرى 7 العظمى 20
المنياالصغرى 7 العظمى 19
الفيومالصغرى 7 العظمى 19
رأس سدرالصغرى 11 العظمى 19
أبو سمبلالصغرى 8 العظمى 23
وسط الدلتاالصغرى 9 العظمى 19
أسيوطالصغرى 9 العظمى 19
سوهاجالصغرى 6 العظمى 20
الأقصرالصغرى 5 العظمى 22
أسوانالصغرى 8 العظمى 23
شلاتينالصغرى 13 العظمى 22
حلايبالصغرى 14 العظمى 22
الوادى الجديدالصغرى 9 العظمى 21
قناالصغرى 5 العظمى 22
نويبعالصغرى 13 العظمى 19.
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