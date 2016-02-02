الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة ليلا مائل للدفء نهارا والصغرى بالقاهرة 10

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يستمر، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتقل الرؤية بسبب الشبورة المائية الكثيفة صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحرى حتى وسط سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين، فالبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب، والرياح فيه شمالية غربية ويصل ارتفاع الأمواج من 3.5 إلى 3 أمتار، والبحر المتوسط حالته معتدلة إلى مضطربة والرياح شمالية غربية وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

القاهرة

الإسكندرية

مطروح

بورسعيد

دمياط

بلطيم

الإسماعيلية

السويس

العريش

نخل

طابا

الطور

مرسى علم

الغردقة

شرم الشيخ

رفح

كاترين

سيوة

المنيا

الفيوم

رأس سدر

أبو سمبل

وسط الدلتا

أسيوط

سوهاج

الأقصر

أسوان

شلاتين

حلايب

الوادى الجديد

قنا

نويبع

موضوعات متعلقة:

الصغرى 10 العظمى 19الصغرى 9 العظمى 19الصغرى 11 العظمى 18الصغرى 11 العظمى 20الصغرى 11 العظمى 20الصغرى 12 العظمى 19الصغرى 10 العظمى 20الصغرى 10 العظمى 20الصغرى 5 العظمى 18الصغرى 7 العظمى 17الصغرى 7 العظمى 17الصغرى9 العظمى 21الصغرى 13 العظمى 22،الصغرى 12 العظمى 21الصغرى 13 العظمى 21الصغرى 4 العظمى 18الصغرى 3 العظمى 10الصغرى 7 العظمى 20الصغرى 7 العظمى 19الصغرى 7 العظمى 19الصغرى 11 العظمى 19الصغرى 8 العظمى 23الصغرى 9 العظمى 19الصغرى 9 العظمى 19الصغرى 6 العظمى 20الصغرى 5 العظمى 22الصغرى 8 العظمى 23الصغرى 13 العظمى 22الصغرى 14 العظمى 22الصغرى 9 العظمى 21الصغرى 5 العظمى 22الصغرى 13 العظمى 19.

- الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا مائل للدفء نهارا والصغرى بالقاهرة 10