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كارثة.. الجبن واللبن والزبادى تحوى الفورمالين المسبب لسرطان الجهاز الهضمى

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كارثة.. الجبن واللبن والزبادى تحوى الفورمالين المسبب لسرطان الجهاز الهضمى كارثة.. الجبن واللبن والزبادى تحوى الفورمالين المسبب لسرطان الجهاز الهضمى
انتشر منذ فترة على شبكات التواصل الاجتماعى والمواقع تقرير طبى يؤكد أن الجبن الأبيض فى يحوى سمومًا قاتلة، وتسبب الأورام السرطانية، فى الجهاز الهضمى وبالتالى ظهر تحذيرات من تناولها.

وفى السياق أكد استشارى أمراض الباطنة والمناظير الدكتور محمد أنور سليمان، أن الألبان ومشتقاتها فى مصر، للأسف تستخدم "الفورمالين" كمادة حافظة لافتًا إلى أن مادة "الفورمالين" تستخدم بشكل أساسى فى حفظ الأنسجة البشرية، المستخدمة فى الأبحاث الطبية وتحنيط الجثث، وبعد الاعتماد عليها فى حفظ فى المنتجات الغذائية سنوات عديدة أثبتت الدراسات خطورتها على الإنسان، وتوقف العالم أجمع عن استخدامها فى هذا الغرض.

وأوضح د. سليمان أن الواقع المصرى لم يتأثر بالأبحاث المحذرة من استخدام مادة الفورمالين والتى تعد مكونًا أساسيًا فى تصنيع الألبان ومشتقاتها كالجبن والزبادى ويمكن القول إن مصر ربما هى الدولة الوحيدة التى ما زالت تستخدم تلك المادة فى حفظ المواد الغذائية.

وتابع: استخدام الفورمالين لا يقتصر على الجبن والألبان مجهولة المصدر، فأكبر الشركات الغذائية فى السوق المصرى تعتمد بشكل أساسى عليها فى حفظ منتجاتها، ما يمثل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين، حيث الفورمالين من أخطر المواد الكيميائية التى يمكن أن يتفاعل معها الجسم، وهى من المسببات الأساسية للأورام السرطانية الخبيثة.

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مصر 365

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