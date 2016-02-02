الزراعة: 6 سيارات "لحوم وخضراوات" بأسعار تقل عن الأسواق 25% بـ3 محافظات

قال الدكتور عبد الكريم زيادة، رئيس قطاع الانتاج بوزارة الزراعة، إن القطاع يواصل حملته لمكافحة الغلاء ورفع العبء عن كاهل المستهلكين بطرح منتجات القطاع من السلع الغذائية المدعمة بالمناطق الفقيرة بالمحافظات المختلفة، لضبط الأسعار بالأسواق ومساهمة القطاع فى ضخ منتجاته، بالإضافة إلى أن هناك لجانا رقابية على جميع منافذ القطاع والاستعانة بكبار الاطباء البيطريين للكشف على اللحوم بجميع المنافذ الثابتة والمتحركة.

وأكد رئيس قطاع الانتاج، لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم الدفع بـ6 سيارة متنقلة اليوم الثلاثاء، محملة بـ3 أطنان من اللحوم المستوردة سعر الكيلو 36 جنيهًا و3 أطنان من الخضراوات و4 أطنان من السلع الغذائية الأخرى، بعدد من مناطق القاهرة الكبرى والجيزة والمنوفية، بأسعار تقل عن الأسواق الخارجية بنسبة 25% لرفع العبء عن المواطن البسيط.

وأضاف عبد الكريم زيادة، أن جميع منافذ البيع الثابتة والمتحرك التابعة لوزارة الزراعة بمختلف المحافظات تعمل يوميًا لضخ المنتجات الغذائية المختلفة،وذلك للمساهمة فى تغطية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية المختلفة، لضبط الأسواق ومواجهة الغلاء والتيسير على المواطن البسيط وحمايته من الاستغلال، ورفع العبء عن كاهلهم خاصة محدودى الدخل،حيث يتم التركيز على المناطق الشعبية والنائية والفقيرة، لدعم سكانها وتوفير السلع الغذائية المختلفة لهم بأسعار مناسبة.

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