واشنطن تعتزم إرسال طائرات أباتشى لمساعدة العراق فى استعادة الموصل من داعش

>أكد قائد قوات التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" الجنرال شون ماكفرلاند إن واشنطن تعتزم إرسال مروحيات هجومية من طراز "أباتشي" ومستشارين لمساعدة العراق على استعادة مدينة الموصل، وذلك فى إطار بحثها الخيارات التى من شأنها تسريع الحملة على المقاتلين المتشددين.

وأعرب ماكفرلاند، حسبما أفاد راديو (سوا) الأمريكى الليلة، عن تطلعه إلى استعادة الموصل فى أقرب فترة ممكنة.

وأضاف "لا أريد تحديد تاريخ، وأود أن ننتهى من هذا الأمر فى أسرع وقت"، مشيرا إلى أن التحالف قام بتدريب أكثر من 17500 جندى عراقى ونحو ألفى شرطى حتى الآن، وما زال ثلاثة آلاف عنصر من الشرطة والجيش تحت التدريب.

وأوضح أن الاقتراحات التى يطرحها قد لا تتطلب بالضرورة نشر المزيد من الجنود الأمريكيين الذين بقوا إلى حد كبير بعيدا عن خطوط المواجهة، مشيرا إلى أن الشركاء فى التحالف قد يتكفلون بتغطية هذا الجانب.

وأضاف ماكفرلاند "فى الوقت الذى نوسع فيه عملياتنا فى أنحاء العراق وداخل سوريا، هناك احتمال لا بأس به بأننا سنحتاج إلى قدرات إضافية وقوات إضافية لتوفيرها ونحن نبحث عن التركيبة الملائمة".

وكان وزير الدفاع الأمريكى آشتون كارتر قد قال فى أول ديسمبر 2015 العام الفائت إن الولايات المتحدة مستعدة لإرسال المستشارين وطائرات الهليكوبتر إذا طلب منها العراق مساعدة فى القتال لاستعادة الرمادي، لكن المسؤولين العراقيين لم يطلبوا حينها مساعدة إضافية.

>