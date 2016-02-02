مليون جنية لانشاء قصر ثقافة بدهب و3عروض مسرحية بجنوب سيناء

قال محمد حجاج مديرعام الثقافة بجنوب سيناء فى تصريح خاص لليوم السابع أنه تم تخصيص مبلغ 5 ملايين جنية لبناء قصر يقافة بمدينة دهب.

كما أكد أنه جارى تخصيص 1000متربمدينة سانت كاترين لبناء قصر ثقافة بكاترين وتم بالفعل تخصيص الأرض وجارى اعتماد المخصص المالى من الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأشارحجاج إلى اعتماد الموافقة على 3عروض مسرحية بمدن رأس سدر والطور ودهب من اجل عمل تقيم لابناء هذه المدن من الموهبين وتصعديهم للمشاركة فى المسابقات الرسمية على مستوى الجمهورية .

وقال حجاج ان فرقة التلقائين للكبار والصغار سيشاركون فى مهرجان السياحة والتراث البيئى المقام بشرم الشيخ فى الايام القادمة.