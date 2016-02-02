سلفى: الإخوان انتهوا "تنظيما" لكن فكرهم منتشر بمؤسسات الدولة خاصة الأزهر

قال الشيخ محمود عبد الرازق الرضوانى، الداعية السلفى، إن تنظيم الإخوان انتهى لكن فكرهم مازال موجودا داخل مؤسسات الدولة خاصة "الأزهر الشريف".إعلان - Ads إعلان - Ads
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وأضاف "الرضوانى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع":"تنظيم الإخوان حدث له حالة من الشلل ويعتمد الآن على التمويلات من قطر وتركيا"، متهما الدعاة التابعين للإخوان بالكذب، حيث أن الأصل فى الإخوان هو الكذب".
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