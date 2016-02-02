رئيس الحكومة يبحث غدا تقييم مشروعات تطوير مزلقانات السكك الحديدية

يلتقى المهندس شريف اسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء ، المهندس حسام الجمل، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمتابعة عدد من الملفات الهامة وخطة عمل المركز.

كما يعقد رئيس الوزراء غدا الأربعاء، عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعى ، اجتماعا بشأن تطوير السكك الحديدية لتقييم موقف إنهاء مشروعات تطوير المزلقانات على مستوى الجمهورية، وبحث تذليل كافة العقبات التى تعترض الخطط الجارية لتطويرها.

أصحاب المخابز بالشرقية يطالبون رئيس الوزراء ووزير التموين بمنع الدقيق غير المطابق للمواصفات.. ويؤكدون: المسئولون يجبرونا على استلامه.. ومدير الصيانة بإدارة تموينية: تصديت للفساد فخصم 15 يوما من راتبى