رئيس الحكومة يبحث غدا تقييم مشروعات تطوير مزلقانات السكك الحديدية

يلتقى المهندس شريف اسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء ، المهندس حسام الجمل، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمتابعة عدد من الملفات الهامة وخطة عمل المركز.إعلان - Ads إعلان - Ads
>أصحاب المخابز بالشرقية يطالبون رئيس الوزراء ووزير التموين بمنع الدقيق غير المطابق للمواصفات.. ويؤكدون: المسئولون يجبرونا على استلامه.. ومدير الصيانة بإدارة تموينية: تصديت للفساد فخصم 15 يوما من راتبى
كما يعقد رئيس الوزراء غدا الأربعاء، عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعى ، اجتماعا بشأن تطوير السكك الحديدية لتقييم موقف إنهاء مشروعات تطوير المزلقانات على مستوى الجمهورية، وبحث تذليل كافة العقبات التى تعترض الخطط الجارية لتطويرها.
>أصحاب المخابز بالشرقية يطالبون رئيس الوزراء ووزير التموين بمنع الدقيق غير المطابق للمواصفات.. ويؤكدون: المسئولون يجبرونا على استلامه.. ومدير الصيانة بإدارة تموينية: تصديت للفساد فخصم 15 يوما من راتبى