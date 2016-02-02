أخبار عاجلة

جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أستاذ علوم سياسة: وقف التحريض وطرد قيادات الإخوان قبل أى تقارب مع تركيا

Google+ Print
أستاذ علوم سياسة: وقف التحريض وطرد قيادات الإخوان قبل أى تقارب مع تركيا أستاذ علوم سياسة: وقف التحريض وطرد قيادات الإخوان قبل أى تقارب مع تركيا
قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن تصريحات وزير الخارجية التركى بأن أنقرة تريد تطبيع العلاقات مع تشير إلى أن تركيا أيقنت أنها مخطئة، موضحا أن أى مصالحة بين الدولتين تقتضى التوقف عن التصريحات التحريضية التى يدلى بها رجب طيب اردوغان ضد مصر، ووقف بث القنوات الإخوانية التى تبث من تركيا، وطرد قائمة من قيادات الجماعة المتهمة بالإرهاب.

وأضاف فهمى لـ"اليوم السابع" أن تركيا تصدر هذه التصريحات قبل انعقاد المؤتمر الاسلامى المقرر إجراءه فى أنقرة كى يكون هناك تمثيل مصرى كبير فى هذا المؤتمر، موضحا أن المملكة العربية تدفع نحو المصالحة بين القاهرة وأنقرة، كى تستطيع تشكيل تحالف اسلامى قوى فى مواجهة إيران.

- بعد 3 أعوام من التصريحات النارية ضد مصر.. تركيا تتراجع وتطلب تطبيع العلاقات من جديد.. وزير خارجية أنقرة: التقيت سامح شكرى عدة مرات والشعب المصرى شقيق لنا.. ومصدر دبلوماسى: الأزمة السياسية مازالت قائمة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر