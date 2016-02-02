استجابة لليوم السابع.. تشكيل لجان لمعاينة تقاوى البطاطس الفاسدة بالغربية

فى استجابة سريعة وعاجلة لما نشره "اليوم السابع" بعنوان "بوار أكثر من 200 فدان بطاطس فى الغربية بعد زراعتها بـ"تقاوى فاسدة "، قرر المهندس عادل العتال وكيل وزارة الزراعة بالغربية، تشكيل لجنة عاجلة لفحص الأراضى محل الشكوى، وكتابة تقارير عاجلة عن تقاوى البطاطس ونموها.

وتشكلت اللجنة من كل من المهندس عمرو الجزار مدير إدارة الرعاية البستانية، والمهندس محمد نعمان مدير المكافحة الحقلية، والمهندس فريد شوقى، مدير المكافحة البستانية، والمهندس على برج رئيس قسم الإرشاد الزراعى، والمهندس شوقى مليحة رئيس الوحدة الزراعية، وعاينت اللجنة أحواض البصلات والشراوى والثمانية.

وأكدت اللجنة المشكلة، فى تقريرها الصادر بتاريخ الأحد 31 يناير ، أن البطاطس المنزرعة تلاحظ أنها مجزأة والبراعم في حالة نمو تحت سطح التربة ، والنمو مناسب لعمر النبات، وأشارت إلى أن عمر زراعات البطاطس يتراوح ما بين 20 إلى 25يوم ، وغالبية الأصناف " كارا وبنبة " والدرنات مجزأة وحالة نمو البراعم تحت سطح التربة جيدة ويتناسب مع عمر النبات .

الأهالى : الشركة عوضتنا بتقاوى جديدة ولكنها أرخص سعرا



>وكيل وزرة الزراعة: نعمل على قدم وساق لتوفير كافة احتياجات الفلاح



>4380 فدان إجمالى المساحات المنزرعة بطاطس بالغربية

>وأكد محمد الجبالى نعمة الله، أحد المضارين، أنه بعد تقديم شكاوى للشركة الموردة للتقاوى، تم تشكيل لجان هندسية برئاسة المهندس محمد اسماعيل، وأثبتت فساد التقاوى وقرر رئيس مجلس إدارة الشركة مقاضاة تجار التجزئة، وتعويض الفلاحين بتقاوى أخرى، وبالفعل تم توزيع تقاوى جديدة علي الفلاحين ممن ثبت تضررهم، وتوزيع تقاوى جديدة من نوع "سافانا " وسعر الطن فيها 7 آلاف جنيها، فى حين أن سعر الطن الفاسدة وصل إلى 12 ألف جنيه لنوع " البامبا" وبالتالى قلت نسبة الخسائر لكنها قائمة .>وأكد المهندس عادل العتال، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، لـ" اليوم السابع" :"المديرية بمجرد وصول الشكاوى الرسمية قررت تشكيل لجان للمعاينة علي أرض الواقع، ومتابعة أسماء الفلاحين ممن وردت أسمائهم فى تقرير " اليوم السابع " والاستماع إليهم ، وسنعمل جاهدين علي حل مشاكلهم وتوفير كافة احتياجات الفلاح المصرى في نطاق دائرة المحافظة ،وفقا لسياسات الوزارة التى لا تألوا جهدا في العمل علي راحة الفلاح وتقديم المساعدة".>وأشار وكيل وزارة الزراعة، إلى أن هناك 4380 فدان منزرعة بطاطس هذا العام العروة الصيفى بالغربية، منها 1459 فى طنطا ، و219 بقطور ، و302 فى السنطة ، و159 فى زفتى ، و750 فى كفر الزيات ، و283 ببسيون ، و593 بسمنود ، و617 بالمحلة الكبرى.