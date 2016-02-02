"التموين": 70 مليون جنيه قيمة صرف سلع نقاط الخبز فى اليوم الأول

أعلن ممدوح عبد الفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن صرف سلع نقاط الخبز حتى ظهر أمس الاثنين بقيمة 70 مليون جنيه، وهى السلع التى تصرف للمواطنين مجانا مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز المدعم، لافتا إلى أن أمس يعد اليوم الأول لتوريد سلع نقاط الخبز للبقالين من شركات الجملة تمهيدا لصرفها للمواطنين.

وأضاف ممدوح عبد الفتاح، لـ"اليوم السابع"، أنه تم صرف 80 طن دواجن للمواطنين ضمن سلع نقاط الخبز، لافتا الى أن بقال التموين يقوم بإبلاغ مركز العمليات بأحد فروع شركات الجملة الذى يحصل منه على سلع نقاط الخبز لإبلاغ وزارة التموين بمده بسيارة محملة بالدواجن لصرفها للمواطنين ضمن سلع نقاط الخبز، حيث طرح الدواجن ضمن سلع نقاط الخبز فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، بالإضافة لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية.

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