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ندوة تناقش دور مؤسسات المجتمع في تجديد الخطاب الديني

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ندوة تناقش دور مؤسسات المجتمع في تجديد الخطاب الديني ندوة تناقش دور مؤسسات المجتمع في تجديد الخطاب الديني

قال الدكتور حنيف حسن القاسم رئيس مجلس إدارة مركز جنيف لحقوق الإنسان، إن تعزيز الوعي المجتمعي ودعم الانفتاح ورعاية الأفكار الحديثة الهادفة إلى تحقيق المزيد من التواصل بين الأجيال، تشكل مقومات أساسية لمواجهة الإرهاب ومظاهر العنف غير المسبوقة.

جاء ذلك في الندوة التي نظمها مجلسه الثقافي في دبي، وتناولت محاضرة للباحث والكاتب الدكتور عبدالحميد الأنصاري، عن دور مؤسسات المجتمع في تجديد الخطاب الديني، بحضور ميرزا الصايغ رئيس مجلس أمناء كلية آل مكتوم للتعليم العالي في اسكتلندا. وأشار القاسم الى النموذج الذي تقدمه الإمارات للعالم، والذي يجسد رؤية القيادة الرشيدة التي تعكس مناخ الأمن والسلام والتعاون المجتمعي.

وأكد الدكتور عبدالحميد الأنصاري أن تجديد الخطاب الديني لا يقتصر على علماء الدين فقط، إذ ينبغي تضافر جهود مؤسسات المجتمع، ومشاركة النخب المثقفة.

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