أخبار عاجلة

جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

السلطات الأمريكية تقبض على أعضاء بحزب الله بتهم إرسال أموال مخدرات لسوريا

Google+ Print
السلطات الأمريكية تقبض على أعضاء بحزب الله بتهم إرسال أموال مخدرات لسوريا السلطات الأمريكية تقبض على أعضاء بحزب الله بتهم إرسال أموال مخدرات لسوريا

>قالت إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية يوم الاثنين إن أعضاء بجماعة حزب الله اللبنانية ألقى القبض عليهم بتهم استخدام ملايين الدولارات من مبيعات للكوكايين فى الولايات المتحدة وأوروبا لشراء أسلحة فى سوريا.

وأرسل حزب الله مقاتلين لدعم الرئيس السورى بشار الأسد فى الحرب الأهلية التى تعصف بسوريا منذ حوالى خمس سنوات، وتضع الولايات المتحدة حزب الله فى قائمتها للمنظمات الإرهابية.

وقالت إدارة مكافحة المخدرات، إن من بين اولئك الذين القى القبض عليهم قياديون بخلية أوروبية لشبكة جرى اعتقالهم الاسبوع الماضي، ومن بينهم محمد نور الدين الذى تتهمه الإدارة بأنه يدير عمليات لغسل الاموال لحساب الذراع المالى لحزب الله.

وقال البيان إن الولايات المتحدة تضع نور الدين فى فئة خاصة للإرهابيين العالميين.

ولم تذكر إدارة مكافحة المخدرات العدد الاجمالى لأولئك المقبوض عليهم أو أين القى القبض عليهم.

وقال البيان، إن التحقيق "يسلط الضوء مرة أخرى على الصلة العالمية الخطيرة بين الاتجار فى المخدرات والإرهاب."

وشاركت سبع دول من بينها فرنسا وألمانيا وايطاليا وبلجيكا فى التحقيق الذى بدأ فى فبراير شباط 2015 ومازال جاريا.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية الاسبوع الماضى عقوبات على نور الدين وحمدى زهر الدين وهو مبيض أموال آخر مزعوم، وفرضت أيضا عقوبات على شركة تريد بوينت انترناشيونال التى يديرها نور الدين.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365