السلطات الأمريكية تقبض على أعضاء بحزب الله بتهم إرسال أموال مخدرات لسوريا

>قالت إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية يوم الاثنين إن أعضاء بجماعة حزب الله اللبنانية ألقى القبض عليهم بتهم استخدام ملايين الدولارات من مبيعات للكوكايين فى الولايات المتحدة وأوروبا لشراء أسلحة فى سوريا.

وأرسل حزب الله مقاتلين لدعم الرئيس السورى بشار الأسد فى الحرب الأهلية التى تعصف بسوريا منذ حوالى خمس سنوات، وتضع الولايات المتحدة حزب الله فى قائمتها للمنظمات الإرهابية.

وقالت إدارة مكافحة المخدرات، إن من بين اولئك الذين القى القبض عليهم قياديون بخلية أوروبية لشبكة جرى اعتقالهم الاسبوع الماضي، ومن بينهم محمد نور الدين الذى تتهمه الإدارة بأنه يدير عمليات لغسل الاموال لحساب الذراع المالى لحزب الله.

وقال البيان إن الولايات المتحدة تضع نور الدين فى فئة خاصة للإرهابيين العالميين.

ولم تذكر إدارة مكافحة المخدرات العدد الاجمالى لأولئك المقبوض عليهم أو أين القى القبض عليهم.

وقال البيان، إن التحقيق "يسلط الضوء مرة أخرى على الصلة العالمية الخطيرة بين الاتجار فى المخدرات والإرهاب."

وشاركت سبع دول من بينها فرنسا وألمانيا وايطاليا وبلجيكا فى التحقيق الذى بدأ فى فبراير شباط 2015 ومازال جاريا.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية الاسبوع الماضى عقوبات على نور الدين وحمدى زهر الدين وهو مبيض أموال آخر مزعوم، وفرضت أيضا عقوبات على شركة تريد بوينت انترناشيونال التى يديرها نور الدين.

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