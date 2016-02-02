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أهالى 6 أكتوبر بشمال سيناء يشكون تضررهم من قرار إنشاء محطة صرف وسط مساكنهم

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أهالى 6 أكتوبر بشمال سيناء يشكون تضررهم من قرار إنشاء محطة صرف وسط مساكنهم أهالى 6 أكتوبر بشمال سيناء يشكون تضررهم من قرار إنشاء محطة صرف وسط مساكنهم
اشتكى عددا من أهالى قرية 6 أكتوبر بشمال سيناء لأختيار الجهات التنفيذية بالمحافظة موقع لمحطة الصرف الصحى قريبة من منازل الأهالى .

وقال الأهالى لـ " اليوم السابع "، تم اختيار مكان بوسط القريه وبين هذا المكان وأى منزل مسافه لاتزيد عن 20 مترا ولم تلتفت لجنة المعاينة المشكلة من مجلس مدينة بئر العبد لرفض اهالى القرية للمكان.

واكد الأهالى ان اختيار هذا المكان مخالف لكافة الشروط البيئية والصحية الخاصة بعمليات انشاء محطات صرف صحى وسط الكتلة السكانية، وانهم سيلحقهم الضرر نتيجة الروائح وانتشار الذباب والناموس، وان معاناتهم اليويمة من ارتفاع نسبة مياه الاسبخ والرشح فشلت المحافظة فى حلها حتى اليوم وتتكرر المأساة بأنشاء محطة للصرف الصحى .

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