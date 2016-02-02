55 مليون جنيها قروض متاحة للشباب بـ"مشروعك" فى جنوب سيناء

أكد محمد عبد الرحمن، مدير عام مشروعك بجنوب سيناء، أن إجمالى القرض المتاح لبرنامج "مشروعك" لدعم الشباب بجنوب سيناء فى هذه الدورة 55 مليون جنيها.

وأضاف "عبد الرحمن" لـ"اليوم السابع"، أن البرنامج تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتعليمات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقال إنه تم الإعلان عن قبول طلبات الشباب عن طريق القروض بنسبة 5%متناقصة فتقدم 400 شاب للحصول على قرض "مشروعك" مع العلم أن المطلوب فى هذه الدورة 20 شاب.

وأوضح أن الدورة الثانية لبرنامج "مشروعك" بجنوب سيناء مدتها ستة أشهر وللشاب قرض 275 ألف جنيه لشراء عجول للتسمين وعددها 25 عجلا وسيكون مكان التربية بمدينة طور سيناء بمقر "مصر الخير" وستقوم الشركة بمنح دورة للشباب لمدة أسبوع.

وأكد عبد الرحمن، أن القرض مرتبط بالالتزام، مشيرا إلى أن كل البقر مختوم برقم على أذنه حيث يعرف كل شاب الأبقار الخاصة به، لافتا إلى أن الدورة الثانية ستبدأ الأسبوع الثاني من شهر مارس.