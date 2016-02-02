قنصل الصين بالإسكندرية: زيارة الرئيس الصينى لمصر أكدت وجود مناخ جيد للاستثمار

قال شونان شان، القنصل العام الصينى بالإسكندرية، إن زيارة الرئيس الصينى لمصر أثرت بشكل إيجابى على العلاقات بين الدولتين، وأكدت وجود المناخ السياسى الجيد لإقامة استثمارات بين الدولتين.

وقال قنصل الصين، فى تصريحات خاصة، على هامش مشاركته فى احتفالية السودان بالإسكندرية، إن المناخ الاستثمارى فى مصر أصبح أكثر أمانا وهدوءا بعد تحسن الأحوال السياسة والاقتصاد، وبدأت السياحة تعود مرة أخرى.

وتحدث القنصل الصينى عن زيارته لمحافظ الإسكندرية المهندس محمد عبد الظاهر منذ يومين، وإعلان التعاون المشترك فى مجالات التعليم والنقل والمواصلات والزراعة.

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