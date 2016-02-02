أخبار عاجلة

جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

قنصل الصين بالإسكندرية: زيارة الرئيس الصينى لمصر أكدت وجود مناخ جيد للاستثمار

Google+ Print
قنصل الصين بالإسكندرية: زيارة الرئيس الصينى لمصر أكدت وجود مناخ جيد للاستثمار قنصل الصين بالإسكندرية: زيارة الرئيس الصينى لمصر أكدت وجود مناخ جيد للاستثمار
قال شونان شان، القنصل العام الصينى بالإسكندرية، إن زيارة الرئيس الصينى لمصر أثرت بشكل إيجابى على العلاقات بين الدولتين، وأكدت وجود المناخ السياسى الجيد لإقامة استثمارات بين الدولتين.

وقال قنصل الصين، فى تصريحات خاصة، على هامش مشاركته فى احتفالية السودان بالإسكندرية، إن المناخ الاستثمارى فى أصبح أكثر أمانا وهدوءا بعد تحسن الأحوال السياسة والاقتصاد، وبدأت السياحة تعود مرة أخرى.

وتحدث القنصل الصينى عن زيارته لمحافظ الإسكندرية المهندس محمد عبد الظاهر منذ يومين، وإعلان التعاون المشترك فى مجالات التعليم والنقل والمواصلات والزراعة.
>شونان شان القنصل العام الصينى بالإسكندرية (1)

شونان شان القنصل العام الصينى بالإسكندرية (2)

شونان شان القنصل العام الصينى بالإسكندرية (3)

شونان شان القنصل العام الصينى بالإسكندرية (4)

شونان شان القنصل العام الصينى بالإسكندرية (5)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر