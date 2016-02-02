الراحة فى السرير ورفع الساقين لعلاج الاحمرارية العقدية.. اعرف أعراضها

أوضح الدكتور عادل محمود أستاذ ورئيس قسم الأمراض المناعية بجامعة عين شمس أن الاحمرارية العقدية هى التهاب مناعى بالخلايا والأنسجة الدهنية الموجودة تحت الجلد يؤدى إلى تكوين عقيدات على جلد المريض، تكون حمراء اللون ومؤلمة ومختلفة الأحجام وأكثر ما تكون فى مقدمة الساقين، وقد يصاحب ظهور العقيدات بعض الأعراض العامة مثل ارتفاع درجة الحرارة والصداع وآلام بالعضلات والمفاصل.

وأشار أستاذ ورئيس قسم الأمراض المناعية إلى أن الاحمرارية العقدية تحدث نتيجة رد فعل لجهاز المناعة تجاه العديد من الأسباب المرضية الأخرى مثل الأصابة ببعض الالتهابات البكتيرية كالدرن وفى مرض ساركويد ومتلازمة بهجت وكذلك فى مرض التهاب الأمعاء المناعى وأيضًا كعرض جانبى لتناول بعض الأدوية خصوصاً التى تحوى مشتقات السلفا، ولكن فى 30 - 50% من الحالات يكون السبب غير معروف.

وأوضح د. عادل أن العلاج يعتمد على إزالة أو السيطرة على سبب حدوث المرض، ويمكن معالجة الأعراض بالراحة فى السرير، مع رفع الساقين، واستخدام العقاقير المضادة للالتهاب وفى بعض الأحوال التى لا تستجيب للعلاج يمكن استخدام مشتقات الكورتيزون لفترات قصيرة حتى تختفى الأعراض تمامًا ويكون ذلك فى غضون من 4-6 أسابيع.