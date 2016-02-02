أخبار عاجلة

جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الراحة فى السرير ورفع الساقين لعلاج الاحمرارية العقدية.. اعرف أعراضها

Google+ Print
الراحة فى السرير ورفع الساقين لعلاج الاحمرارية العقدية.. اعرف أعراضها الراحة فى السرير ورفع الساقين لعلاج الاحمرارية العقدية.. اعرف أعراضها
أوضح الدكتور عادل محمود أستاذ ورئيس قسم الأمراض المناعية بجامعة عين شمس أن الاحمرارية العقدية هى التهاب مناعى بالخلايا والأنسجة الدهنية الموجودة تحت الجلد يؤدى إلى تكوين عقيدات على جلد المريض، تكون حمراء اللون ومؤلمة ومختلفة الأحجام وأكثر ما تكون فى مقدمة الساقين، وقد يصاحب ظهور العقيدات بعض الأعراض العامة مثل ارتفاع درجة الحرارة والصداع وآلام بالعضلات والمفاصل.

وأشار أستاذ ورئيس قسم الأمراض المناعية إلى أن الاحمرارية العقدية تحدث نتيجة رد فعل لجهاز المناعة تجاه العديد من الأسباب المرضية الأخرى مثل الأصابة ببعض الالتهابات البكتيرية كالدرن وفى مرض ساركويد ومتلازمة بهجت وكذلك فى مرض التهاب الأمعاء المناعى وأيضًا كعرض جانبى لتناول بعض الأدوية خصوصاً التى تحوى مشتقات السلفا، ولكن فى 30 - 50% من الحالات يكون السبب غير معروف.

وأوضح د. عادل أن العلاج يعتمد على إزالة أو السيطرة على سبب حدوث المرض، ويمكن معالجة الأعراض بالراحة فى السرير، مع رفع الساقين، واستخدام العقاقير المضادة للالتهاب وفى بعض الأحوال التى لا تستجيب للعلاج يمكن استخدام مشتقات الكورتيزون لفترات قصيرة حتى تختفى الأعراض تمامًا ويكون ذلك فى غضون من 4-6 أسابيع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365