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"حفتر" يعقد اجتماعا موسعا بحضور رئيس الأركان وقائد سلاح الجو بقاعدة بنينا

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"حفتر" يعقد اجتماعا موسعا بحضور رئيس الأركان وقائد سلاح الجو بقاعدة بنينا "حفتر" يعقد اجتماعا موسعا بحضور رئيس الأركان وقائد سلاح الجو بقاعدة بنينا
عقد القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية الفريق أول ركن خليفة حفتر، أمس الاثنين، بمقر غرفة عمليات سلاح الجو داخل قاعدة بنينا الجوية اجتماعا موسعا برئاسة القائد العام "خليفة حفتر"، بحضور رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء عبد الرازق الناظورى، ورئيس أركان القوات الجوية العميد ركن طيار صقر الجروشى، وقائد قاعدة بنينا الجوية ورئيس غرفة عمليات سلاح الجو العقيد ركن محمد المنفور مع عدد من الطيارين والمهندسين والفنيين بسلاح الجو الليبى.

وذكر المكتب الإعلامى للقيادة العامة للجيش الليبى أن القائد العام الفريق أول ركن خليفة حفتر قد خص أبطال سلاح الجو بالشكر والثناء على دورهم المكمل لقطاعات القوات المسلحة فى حربها ضد الإرهاب.

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