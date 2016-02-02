قوات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة

>فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلى الليلة نيران أسلحتها الرشاشة على الصيادين الفلسطينيين قبالة سواحل قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية أن الزوارق الاسرائيلية أطلقت نيران رشاشاتها بشكل مكثف ومتقطع تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل مخيم النصيرات ومدينة الزهراء وسط قطاع غزة وبيت لاهيا شمال القطاع، دون وقوع إصابات.

وأضافت أن الزوارق استهدفت بأعيرتها النارية موقع " شهداء النصيرات" التابع لكتائب القسام الجناح العسكرى لحماس على ساحل مخيم النصيرات.

وتزامن مع هذا الاستهداف تحليق طائرات مروحية إسرائيلية على مستويات منخفضة فى عرض البحر وكذلك تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع والطائرات الحربية فى أجواء وسط القطاع.

وتستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلى بشكل متكرر الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة الممتدة على البحر المتوسط بدعوى تجاوز منطقة الصيد المسموح بها وهى 6 أميال بحرية.

>