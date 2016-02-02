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الارتباط العسكرى الفلسطينى: رفع الحاصر من على مدينتى رام الله والبيرة

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الارتباط العسكرى الفلسطينى: رفع الحاصر من على مدينتى رام الله والبيرة الارتباط العسكرى الفلسطينى: رفع الحاصر من على مدينتى رام الله والبيرة

>أعلن مدير الارتباط العسكرى الفلسطينى اللواء ركن جهاد الجيوسى رفع الإغلاق المفروض على مدينتى رام الله والبيرة، فى أعقاب الضغوط التى قام بها الارتباط العسكرى الفلسطيني.

وقال الجيوسى إن الحواجز التى نصبت مؤخرا وتحيط برام الله تم إزالتها منتصف الليلة الحالية وسيتم إعادة فتح جميع الطرق المؤدية إلى مدينة رام الله بما فيها حاجز المحكمة "بيت إيل" وطريق قرية بيت عور التحتا والقرى المجاورة وقرى شرقى رام الله.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد فرضت منذ صباح الأحد الماضى حصارا على رام الله بعد قيام شاب فلسطينى ينتمى للاجهزة الأمنية الفلسطينية بإطلاق النار على جنود إسرائيليين عند حاجز بيت ايل مما أسفر عن إصابة 3 جنود إسرائيليين واستشهاد الشاب.
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