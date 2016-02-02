رسميا.. عمرو طارق يرحل عن بيتيس إلى الدوري الأمريكي

أعلن نادي ريال بيتيس الإسباني رسميا عن رحيل المدافع المصري عمرو طارق إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي.

مدافع الجونة السابق انتقل إلى الدوري الإسباني في الصيف الماضي، لكنه لم يلعب أي دقيقة مع فريقه طوال الموسم.

وسيلعب عمرو طارق بقميص نادي كولومبوس حتى ديسمبر 2016 حسبما أكد نادي ريال بيتيس عبر موقعه الرسمي.

وكانت تقارير إسبانية قد أكدت مساء يوم الاثنين لنية بيتيس في إعارة عمرو طارق من أجل قيد لاعب أوروبي أخر وهو ما لم يكن يقدر عليه النادي الإسباني لإكتمال عدد اللاعبين من خارج أوروبا في صفوف الفريق.

وهو ما تغيير الآن برحيل عمرو طارق إلى كولومبوس.

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منافسات الدوري الأمريكي

وتنطلق منافسات الدوري الأمريكي MLS مارس المقبل وتُقام البطولة بنظام المجموعتين.

مجموعة الشرق ومجموعة الغرب. ويتأهل أصحاب المراكز الأولى والثانية مباشرة إلى دور نصف النهائي.

بينما يلعب أصحاب المراكز الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من كل مجموعة ضد بعضهم البعض في دور تصفيات، ليكتمل دور نصف النهائي بتأهل 4 فرق من التصفيات و4 بشكل مباشر.

دور نصف النهائي ينقسم إلى قسمين. نصف نهائي منطقة الشرق. ونصف نهائي الغرب ثم نهائي الشرق ونهائي الغرب.

على أن تلعب المباراة النهائية لبطولة الدوري بين الفائز بنهائي الشرق ضد الغرب.

وكان نادي كولومبوس قد نجح في الوصول لنهائي البطولة النسخة الماضية قبل أن يخسر اللقب.