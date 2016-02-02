"السياحة" تعلن إطلاق الحملة الترويجية لمصر بألمانيا وإيطاليا وبولندا

أعلن محمد عبد الجبار، رئيس قطاع السياحة الدولية، بهيئة تنشيط السياحة، إطلاق الحملة الترويجية لمصر فى دول كل من ألمانيا وإيطاليا وبولندا ، بهدف زيادة حجم حجوزات إجازات أعياد الربيع وموسم الصيف 2016، لعودة حركة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية لمصر.

وقال عبد الجبار، لـ"اليوم السابع"، إن من أهم الأسواق التى سيتم التركيز عليها دولة ألمانيا، حيث تم إطلاق الحملة عبر " السوشيال ميديا" وعدد من المجلات والصحف الألمانية، "أوت دور"، بخلاف الراديو، لتكثيف الزخم حول المقصد السياحى المصرى، قبل انعقاد فعاليات معرض السياحى الدولى ITB ببرلين، مارس المقبل، والذى يشهد هذا العام احتفالات ضخمة لمرور 50 عاما على إقامته .

وأضاف رئيس قطاع السياحة الدولية، أن مصر ستشارك فى معرض ITB، الذى يعد من أهم المعارض السياحية فى العالم، حيث يشارك فيه صناع القرار السياحى وممثلو القطاع السياحى من مختلف دول العالم، ما يعد فرصة حقيقية لتحسين الصورة الذهنية والترويج للمقصد السياحى المصرى.

وتابع عبد الجبار: أن مدة الحملة تتراوح ما بين 30 إلى 45 يوما وفقا لكل سوق، حيث قامت الهيئة بوضع خطة بالتنسيق مع الشركة المسئولة عن تنفيذ الحملة الترويجية لمصر بالخارج، لتحديد المعايير والمستهدف من كل سوق، مشيرا إلى أنه تم مراعاة طبيعة كل سوق مصدر للسياحة لمصر، لاختيار الوسائل الدعائية التى تتناسب معه، لتحقيق أكبر قدر من الدعاية اللازمة لإعادة الحركة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية، بعد أن شهدت انخفاضا ملحوظا فى الأعداد عقب حادث الطائرة الروسية المنكوبة فى سيناء فى أكتوبر 2015.

وأشار إلى توقف الحملة فى مارس المقبل، على أن يتم إطلاقها من جديد فى الأول من مايو القادم، تزامنا مع بداية حجوزات موسم الشتاء 2016، مشيرا إلى أن الهيئة انتهت من إعداد الحملة الترويجية المصرية الخاصة بالسوقين البريطانى والروسى، لإطلاقهما حال قيامها بإلغاء قرار حظر سفر رعاياهما لمدينة شرم الشيخ.

- هشام زعزوع: الرواج السياحى سيعود أسرع مما يتوقع البعض.. وحملات ترويجية بـ19 سوق خارجية.. وإطلاق شركة طيران بتكلفة 100مليون دولار خلال فبراير.. والسفير البريطانى: علينا منع الإرهاب من ضرب السياحة