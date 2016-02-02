ضبط تشكيل عصابى مكون من مهندسين و4 عاطلين تخصص فى سرقة السيارات

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المرور من ضبط تشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص، بينهم مهندسان بإدارات تابعة للمرور يقومون بنقل أرقام شاسيهات سيارات متهالكة ناتجة عن الحوادث لسيارات قاموا بسرقتها من المواطنين وترخيصها وبيعها بعد ذلك.

وكانت الإدارة العامة لمباحث المرور بإشراف اللواء طارق حجاج تلقت معلومات عن وجود تشكيل عصابى تخصص فى أسلوب مبتكر لإخفاء السيارات المبلغ بسرقتها وإعادة بيعها للمواطنين حسنى النية من خلال نقل أرقام الشاسيه الخاصة بالسيارات المتهالكة الناتجة عن حوادث للسيارات المسروقة بنفس المواصفات، وترخيص السيارات عقب ذلك وبيعها.

وأكدت تحريات الرائدين سامح خير الله ووائل عشماوى مفتشى إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة للمرور صحة المعلومات، وتبين أن المتهمين هم كل من "إبرهيم ن ح" مهندس بمرور السلام، و"عبد الناصر ع" مهندس بمرور الدقهلية و"محمد . إ ن" مسجل خطر "سرقات" و"نصحى .غ ش" و"حسين .م .م" و"منى . س"، وتم ضبط 10 سيارات مبلغ بسرقتها فى عدة محافظات بالقاهرة والقليوبية والجيرة، ونقل أرقام شاسيهات سيارات متهالكة ناتجة عن حوادث لها، وتمكن ضباط مباحث الإدارة العامة للمرور من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليا بارتكابهم للجريمة، وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 2949 لسنة 2016 وتولت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين.