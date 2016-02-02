حبس عاطل بحوزته 60 كيلو حشيش ونصف مليون جنيه بالطالبية

امر المستشار محمد ابو زينه رئيس نيابة العمرانية بحبس عاطل بحوزته 60 كيلو من مخدر الحشيش ومبلغ نصف مليون جنيه وفردين خرطوش 4 ايام علي ذمه التحقيقات .

وردت معلومات للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية تفيد اتجار "أحمد.ف" بالمواد المخدرة واستعداده لترويج كمية كبيرة من مخدر الحشيش على عملائه، وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته 60 كيلو حشيش ونصف مليون جنيه وفردين خرطوش. واعترف المتهم أمام العميد درويش حسين رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، والعقيد أسامة عبد الفتاح مفتش المباحث الجنائية بحيازته للمضبوطات لترويجها على عملائه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.