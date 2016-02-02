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رئيس الوزراء يلتقى اليوم أسامة هيكل.. ويبدأ غدا سلسلة لقاءاته بالنواب

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رئيس الوزراء يلتقى اليوم أسامة هيكل.. ويبدأ غدا سلسلة لقاءاته بالنواب رئيس الوزراء يلتقى اليوم أسامة هيكل.. ويبدأ غدا سلسلة لقاءاته بالنواب
قالت مصادر مطلعة لـ" اليوم السابع"، إن المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، يلتقى اليوم الثلاثاء ، النائب البرلمانى اسامة هيكل ، لمتابعة عدد من الملفات

ومن المقرر، أن يبدأ رئيس الوزراء غدا الاربعاء ، لقاء أعضاء مجلس النواب عن محافظات السويس ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية.

ويأتى هذا اللقاء فى إطار سلسلة من الاجتماعات يجريها رئيس الوزراء مع نواب جميع المحافظات، للتعرف على مطالب دوائرهم واحتياجاتها والمشكلات التى تواجه المواطنين بتلك المحافظات، واستعراض الحلول السريعة وغير التقليدية لتلك المشكلات.

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