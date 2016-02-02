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وصول دفعات جديدة من دواجن البرازيل خلال أيام لطرحها بالمجمعات الاستهلاكية

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وصول دفعات جديدة من دواجن البرازيل خلال أيام لطرحها بالمجمعات الاستهلاكية وصول دفعات جديدة من دواجن البرازيل خلال أيام لطرحها بالمجمعات الاستهلاكية
أعلن ممدوح عبد الفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة والتجارة الداخلية، أنه سيتم استلام دفعات جديدة من الدواجن المتعاقد على شرائها من دولة البرازيل خلال أيام ، لطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 19 جنيها للكيلو، على أن يتم توفير منتجات الدواجن والسلع الغذائية للمواطنين.

وقال نائب رئيس هيئة السلع التموينية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه تم التعاقد على 1000 طن دواجن من البرازيل، إضافة إلى شراء المنتجات المحلية من اتحاد منتجى الدواجن لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة،لافتا إلى أن هيئة السلع التموينية تقوم حاليا باستيراد السلع الغذائية ومنتجات اللحوم لطرحها بالأسواق ومنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار تقل عن مثيلاتها فى السلاسل التجارية الأخرى.

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مصر 365

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