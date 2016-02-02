سقوط "فوفا" صائدة زبائن ممارسة الرذيلة عبر "واتس اب" بالعجوزة

ألقت إدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة، القبض على ساقطة بصحبة خليجى فى وضع مخل داخل شقة بالعجوزة، وكشفت التحريات أن المتهمة احترفت ممارسة الرذيلة مقابل حصولها على مبالغ مالية عقب طلاقها من زوجها، وأنها تتعرف على الراغبين فى ممارسة الجنس عن طريق برنامج "واتس اب".

وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة بإشراف العميد عماد عكاشة مدير الإدارة، تفيد بإحتراف "عفاف.ا"وشهرتها "فوفا" ممارسة الرذيلة مقابل تقاضيها مبالغ مالية.

وكشفت تحريات العقيد محمود هويدى، أن المتهمة تتردد على "الكافيهات" السياحية وتتواصل مع الراغبين فى ممارسة الجنس عبر برنامج التواصل "واتس اب"، وتتقاضى مبلغ 1000 جنيه مقابل ممارسة الرذيلة.

بإعداد كمين لها ألقى المقدم تامر فاروق والرائدان محمد سعيد وأحمد أبو السعود، القبض عليها فى وضع مخل مع خليجى بشقة فى العجوزة، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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