وزير التعليم العالى: خريجوا جامعاتنا يتميزون عن أقرانهم بالخارج

قال الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إنه زار 10 جامعات خلال الفترة الماضية، قائلا: "تعمدت زيارة الجامعات الإقليمية إلى جانب جامعات العاصمة وخلال أيام سأزور جامعتى المنصورة وكفر الشيخ ومحدش يقدر يقول التعليم رائع ولكننا لا نريد جلد أنفسنا".

وأضاف الشيحى، لـ"اليوم السابع"،أن خريجى الجامعات المصرية أكثر تميزا عن أقرانهم عندما يسافرون للخارج، قائلا: "قد تكون الأجواء العامة فى مصر السبب فى عدم إبراز تميزهم لكن الوزارة تعمل على تحسين بيئة العمل لهذه العقول لتستثمر قدراتها فى دعم مصر وإنتاج المعرفة هنا فى مصر".