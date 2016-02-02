وزير التعليم العالى: خريجوا جامعاتنا يتميزون عن أقرانهم بالخارج

قال الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إنه زار 10 جامعات خلال الفترة الماضية، قائلا: "تعمدت زيارة الجامعات الإقليمية إلى جانب جامعات العاصمة وخلال أيام سأزور جامعتى المنصورة وكفر الشيخ ومحدش يقدر يقول التعليم رائع ولكننا لا نريد جلد أنفسنا".إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضاف الشيحى، لـ"اليوم السابع"،أن خريجى الجامعات المصرية أكثر تميزا عن أقرانهم عندما يسافرون للخارج، قائلا: "قد تكون الأجواء العامة فى مصر السبب فى عدم إبراز تميزهم لكن الوزارة تعمل على تحسين بيئة العمل لهذه العقول لتستثمر قدراتها فى دعم مصر وإنتاج المعرفة هنا فى مصر".