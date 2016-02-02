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"المشير طنطاوى فى قلب المصريين" يتصدر "تويتر".. ومغردون: رجل من التاريخ

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"المشير طنطاوى فى قلب المصريين" يتصدر "تويتر".. ومغردون: رجل من التاريخ "المشير طنطاوى فى قلب المصريين" يتصدر "تويتر".. ومغردون: رجل من التاريخ
دخل هاشتاج "المشير طنطاوى فى قلب المصريين"، فى قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وذلك فى الذكرى الرابعة لأحداث بورسعيد.

وأشاد المغردون من خلال الهاشتاج بالمشير طنطاوى، وزير الدفاع الأسبق، حيث قال أدهم: "عرّفنا مين هما الإخوان.. أنقذ .. شكراً سيادة المشير"، وكتب محروس أبو ذكرى: "نحبك ونحترمك ونثق بك يا بطل معركة المزرعة الصينية إبان حرب اكتوبر ولا يهز الجبال تفاهة الأطفال".

وقال حمدى: "رجل من التاريخ.. المشير طنطاوى فى قلب كل المصريين"، ووصفه آخر بـ"بطل مسك البلد فى أحلك الظروف وعدى بيها لبر الأمان"، بينما أشار صلاح، إى أنه لولا هذا الرجل لتحولت مصر إلى سوريا وليبيا واليمن.. كم أنت عظيم أيها المشير طنطاوى، فيما قالت أخرى: "أنت فى قلوبنا.. لك تقديرنا وحبنا.. أنت من أنقذتنا يا تاج العلا".

المشير طنطاوى، القوات المسلحة، معركة المزرعة الصينية، مصر، حادث بورسعيد، سوريا (1)

المشير طنطاوى، القوات المسلحة، معركة المزرعة الصينية، مصر، حادث بورسعيد، سوريا (2)

المشير طنطاوى، القوات المسلحة، معركة المزرعة الصينية، مصر، حادث بورسعيد، سوريا (3)

المشير طنطاوى، القوات المسلحة، معركة المزرعة الصينية، مصر، حادث بورسعيد، سوريا (4)

المشير طنطاوى، القوات المسلحة، معركة المزرعة الصينية، مصر، حادث بورسعيد، سوريا (5)

المشير طنطاوى، القوات المسلحة، معركة المزرعة الصينية، مصر، حادث بورسعيد، سوريا (6)

المشير طنطاوى، القوات المسلحة، معركة المزرعة الصينية، مصر، حادث بورسعيد، سوريا (7)
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