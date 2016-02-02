رسميا.. أرسنال يُعير ظهيره إلى بوردو

أعلن نادي أرسنال رسميا عن رحيل ظهيره الأيسر ماثيو ديبوتشي على سبيل الإعارة إلى بوردو الفرنسي حتى نهاية الموسم.

صاحب الـ30 عاما شارك في 22 مباراة مع أرسنال منذ انضمام إلى كتيبة أرسين فينجر قادما من نيوكاسل عام 2014.

وأشار أرسنال عبر موقعه الرسمي أن عودة ديبوتشي إلى فرنسا لإتاحة الفرصة له للمشاركة ليصبح جاهزا للتواجد مع منتخب بلاده في بطولة أمم أوروبا 2016 في فرنسا.

ويحتل أرسنال المركز الثاني بالتساوي مع مانشستر سيتي برصيد 44 خلف المتصدر ليستر سيتي صاحب الـ47 نقطة.

ويأتي بوردو في المركز السابع برصيد 33 نقطة في الدوري الفرنسي. دوري يتصدره باريس سان جيرمان برصيد 63 نقطة مبتعدا عن الوصيف موناكو صاحب الـ39 نقطة.