القنصلية السودانية تحتفل بعيدها الوطنى برقصات التراث السودانى للفرقة القومية

احتفلت القنصلية السودانية بالإسكندرية مساء أمس الاثنين بعيدها الوطنى لاستقلال السودان، بمسرح سيد درويش بحضور محافظ الإسكندرية المهندس محمد عبد الظاهر، وعدد من قناصل الدول العربية والأجنبية وقيادات محافظة الإسكندرية.

وأحيا الحفل الفرقة القومية للفنون الشعبية السودانية، من خلال رقصاتهم الاستعراضية الشعبية والتى أثارت إعجاب الحضور بتراثها السودانى، وقاموا بالاندماج معهم والغناء والتصفيق لهم.

كما قام شباب الجالية السودانية بمشاركة الراقصين فى نهاية الحفل بالصعود على خشبة المسرح ورفع العلم السودانى، وإلقاء الأغنية الوطنية السودانية وسط حضور قناصلة لبنان واليونان وبريطانيا وفرنسا والصين، وعزة دويدار وكيل وزارة السياحة.

كما قام القنصل العام لجمهورية السودان بالإسكندرية، محمد صغيرون الشيخ، بتكريم محافظ الإسكندرية، وإيناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا المصرية، ونيرة عامر مدير مسرح سيد درويش.

واشتمل العرض على رقصات استعراضية من جميع ولايات السودان بحضور عدد من الجالية السودانية بالإسكندرية وقنصل عام السودان ونائبه بالمحافظة، بالإضافة إلى عدد من البعثات الأجنبية.