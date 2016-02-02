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اليوم .. استئناف محاكمة هشام جنينة وصحفيين بتهمة سب وزير العدل الأسبق

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اليوم .. استئناف محاكمة هشام جنينة وصحفيين بتهمة سب وزير العدل الأسبق اليوم .. استئناف محاكمة هشام جنينة وصحفيين بتهمة سب وزير العدل الأسبق
تستأنف محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد محمود، والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم ، اليوم الثلاثاء ، نظر محاكمة الكاتب الصحفي مجدي سرحان، رئيس تحرير الوفد والمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والكاتبة الصحفية تهانى إبراهيم، بتهمة سب وقذف وزير العدل الأسبق عادل عبدالحميد.

وكشفت تحقيقات المستشار وائل جمال، رئيس نيابة الاستئناف، عن أن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، تورط في جريمة السب والقذف لوزير العدل الأسبق المستشار عادل عبد الحميد في موضوع صحفى تم نشره بجريدة الوفد بتاريخ 29 سبتمبر من العام الماضي في العدد رقم 8303 تحت عنوان "اخلع وشاحك يا وزير العدل"، والذي تضمن تصريحات للمستشار هشام جنينة بتقاضى وزير العدل مبالغ بدون وجه حق بالمخالفة للقانون ونهب أموال الدولة حال عمله عضوا بمجلس إدارة شركة الاتصالات.

وباشر المستشار صلاح دياب، المحامي العام بنيابة استئناف القاهرة، التحقيق في البلاغ المقدم من وزير العدل الأسبق يتهم المستشار هشام جنينة بسبه وقذفه، واستمع إلى شهادة عدد من الإعلاميين والصحفيين في الواقعة.

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مصر 365