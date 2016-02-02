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اليوم.. انطلاق معسكر اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية

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اليوم.. انطلاق معسكر اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية اليوم.. انطلاق معسكر اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية
تنطلق فعاليات اليوم الأول لمعسكر اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية الأول، اليوم الثلاثاء، بمعسكر مدينة بورسعيد لمدة 3 أيام.. ويهدف المعسكر إلى تنمية كوادر الاتحادات الطلابية وتنظيم مشاريع كبرى مشتركة على مستوى الاتحادات الطلابية بالجامعة، بالإضافة لمناقشة عمل لائحة داخلية بالجامعة.

ويتضمن برنامج المعسكر جانبا تدريبيا عن حقوق الطلاب ودور الاتحاد فى الأنشطة الطلابية وتاريخ الاتحادات الطلابية، بالإضافة إلى أنشطة تنمية المهارات كمهارات العرض والقيادة والإبداع وجانب ترفيهى.

ويشارك فى المعسكر مجلس اتحاد الكليات بالجامعة، ونائب رئيس اتحاد الجامعة محمود عبد العظيم نائب رئيس اتحاد الجامعة، وهشام عبد الله رئيس اتحاد الجامعة، ويقام المعسكر تحت رعاية الأستاذ الدكتور رئيس جامعة الإسكندرية.

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