محافظ الإسكندرية: حاسبوا مصر على تقدمها بداية من انعقاد مجلس البرلمان

طالب المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية، بمحاسبة تقدم مصر منذ أول جلسة لمجلس النواب وليس قبل ذلك، باعتباره مكملاً لخارطة الطريق التى كانت مصر بحاجة إليها لاستكمال جميع مؤسساتها بعد مرورها والوطن العربى بأوقات عصيبة السنوات الماضية.

وقال عبد الظاهر، على هامش احتفالية القنصلية السودانية بعيد استقلالها الوطنى على مسرح سيد درويش، إن ما حدث فى الوطن العربى بالسنوات الماضية هو درس لنا جميعا حتى نعود يدا واحدة متكاتفين من أجل شعوب بلداننا العربية، وفى مكانتنا التى نستحقها كدول عربية، بسبب المزايا العديدة التى تمتلكها من مواقع استراتيجة متميزة وشعوب متسامحة متحابة.

وقال محافظ الإسكندرية إن حضور قناصل الدول العربية والأجنبية احتفالية السودان بالإسكندرية يدل على أن الوحدة العربية والوطنية موجودة بتمثيل شعوبهم فى التواصل والوحدة العربية.

وأضاف عبد الظاهر أن الشعب المصرى يقوده رئيس صنع حالة مختلفة فى العالم كله بروحه الجديدة وأفكاره، بالإضافة إلى مشروعاته الداعمة للاستثمار بداية من مشروع قناة السويس ومؤتمرات شرم الشيخ وغيرها، بما يؤكد أننا نمشى على الطريق الصحيح للتنمية والنهضة.