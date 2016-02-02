العمل الحر ينتظر شباب الوطن

تنتظر الشباب السعودي العديد من فرص العمل الحر في سوق العمل الذي أصبح اليوم مهيأً أكثر لدخول الشباب وتحقيق النجاحات في ريادة الأعمال والمنافسة في كافة المجالات التي لايزال السوق يستوعب الكثير منها.

شبابنا اليوم قادرون على كسب التحدي والمنافسة واقتحام كافة المجالات والنشاطات التي لايزال الوافد يسيطر عليها ويضخ من خلالها المليارات سنويا للخارج وقادرون كذلك على خلق فرص عمل لهم ولغيرهم من خلال المشروعات الصغيرة التي يديرونها ، ولم يعد التمويل عائقا أمامهم متى ما توفر الطموح والرغبة الجادة في العمل لا سيما مع وجود العديد من الجهات الحكومية التي تتنافس على تقديم هذا التمويل للشباب وبدون فوائد لينخرطوا في العمل الحر ومنها معهد ريادة الاعمال الوطني الذي يقدم لهؤلاء الشباب دراسات الجدوى والدورات التأهيلية في المجال الذي يرغبون ويقف معهم حتى ينطلقوا في مشروعاتهم بكل عزيمة واصرار.

حلم امتلاك مشروع خاص الذي يراود كل شاب بالامس اصبح اليوم واقعا، وفي السوق العديد من النماذج المشرفة من شباب الاعمال الذين بعدما كانوا يلهثون بحثا عمن يوظفهم اصبحوا اليوم يوظفون الكثير من الشباب في مشروعاتهم الخاصة ويديرون اعمالهم ويتنافسون في طريق النجاح والتميز بما يخدمهم ويعزز الاقتصاد الوطني والتنمية..

"ندوة الثلاثاء" تناقش لهذا الاسبوع ثقافة العمل الحر لدى الشباب وسبل تنميتها وواقع سوق العمل والمشروعات الصغيرة، ومايقدمه "ريادة الاعمال" في سبيل ذلك:

المشروعات الناشئة والصغيرة قيمة مضافة لاقتصاد الوطن.. وشبابنا سيقودها بالدعم وتسهيل الإجراءات

م. الصويان: تعزيز ثقافة العمل الحرّ واجب وطني تجاه شباب الوطن.. وهم قادرون على العمل والمنافسة

العيسى: نستهدف طلاب وطالبات الثانوي والجامعات والمبتعثين.. و«شرط التفرغ» يقضي على التستر

م. كبوش: يجب توجيه الشباب للأنشطة التي تسيطر عليها العمالة الوافدة.. والعمل الحر يحتاج المهني

البسامي: تركت العمل الحكومي لأكون رجل أعمال.. وشبابنا لديه الحماس لكنه يفتقر «للنفس الطويل»!

ابن زوير: حوّلت هوايتي لعمل خاص والسوق قادر على استيعاب كافة الشباب الجادّين

الشهري: شبابنا بحاجة للدعم والتأهيل وبالعزيمة والإصرار ستنجح مشروعاتهم

مبادرة وطنية

في البداية تحدث م. صالح الصويان عن مهام وبرامج معهد ريادة الأعمال الوطني والفئات التي يستهدفها قائلاً: معهد ريادة الأعمال الوطني غير ربحي وتم تأسيسه بمبادرة من وزارة البترول والثروة المعدنية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بعد نجاح تجربة مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بعد ذلك أصبح المعهد متنقلاً من مبادرة المؤسسة الى مبادرة وطنية يشترك فيها القطاعان القطاع العام والقطاع الخاص، وقد ساهم من القطاع الحكومي في تأسيس معهد ريادة الأعمال المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والبنك السعودي للتسليف والادخار، باعتباره شريكاً استراتيجياً للمعهد، مضيفاً أن القطاع الخاص مؤمن بأهمية تعزيز ثقافة العمل الحر عبر توفير فرص استثمارية للشباب، ومن أهم القطاعات الخاصة في ذلك هي شركة أرامكو السعودية وشركة سابك وشركة الاتصالات السعودية ومصرف الانماء، مبيناً أن الهدف من انشاء المعهد هو إيمانهم التام بأهمية وجود مثل هذه المبادرات، وقد بدأت بشكل بسيط إلى أن وصلنا بمشيئة الله إلى (39) فرعاً على مستوى المملكة، منها (26) فرعا للرجال و(13) فرعاً للنساء، ونحن نخدم شباب الوطن الراغبين في الدخول في مجال العمل الحر من الجنسين الشباب والشابات.

مكملة لبعضها

وحول التشابه والاختلاف بين ما يقدمه المعهد والجهات الممولة والراعية للمشاريع الصغيرة الاخرى كبرنامج كفالة وصندوق المئوية وغيرها من حيث نوعية المستفيدين والشروط المطلوبة، قال م. صالح الصويان: نحمد الله على وجود أكثر من مبادرة داخل البلد تخدم قطاع الشباب وتخدم كذلك التوجه العام الخاص بدعم قطاع ريادة الأعمال والعمل الحر في المملكة، وكثير من هذه القطاعات مكمل لبعضها البعض، مضيفاً أنه لا يوجد أي تقاطع بين معهد ريادة الأعمال الوطني وبين القطاعات الأخرى التي تقدم أعمالها لقطاع الشباب، ونحن في معهد ريادة الأعمال الوطني نركز على المشروعات الناشئة الصغيرة وكذلك نعتبر ذلك هو الهدف الأساسي في توجهنا، أمّا برنامج كفالة فلديهم توجه آخر والبنك السعودي للتسليف والادخار لديه مسارات مختلفة، مبيناً أن لديهم مسارات محددة تتعلق بالمشروعات الناشئة والصغيرة، وهذا هو الهدف الأساسي من توجههم في معهد ريادة الأعمال الوطني، مشيراً إلى أن وجود جهات كثيرة راعية تؤدي إلى استمرارية مثل هذه التوجهات خاصةً أن الدولة -حفظها الله - حريصة على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

شهادة مهنية

وعن الشروط المتعلقة بالعمر للمتقدمين أفاد أحمد العيسى أن من الشروط الا يزيد عمر المستفيد على (60) عاماً، مضيفاً أنه إذا كان المشروع مهنياً يجب أن يكون لديه شهادة مهنية أو خبرة لمدة عام في النشاط نفسه، وأن يتجاوز كذلك الفحص الائتماني، مبيناً أنه لا بد أن يكون المشروع من ضمن المشروعات التي يوافق عليها بنك التسليف، وألاّ يكون الشخص متعثراً في قروض لجهات أخرى، مؤكداً أن الحد الأعلى لتمويل المشروع هو مبلغ (300) ألف ريال أياً كان المشروع.

وتداخل م. صالح الصويان موضحا ان لدى المعهد برنامجا خاصا بالخريجين وهو مخصص لخريجي الدبلومات الصحية والتربويين، وأعلى سقف تمويل في ذلك (500) ألف ريال.

احترام المشروع باحترام المواعيد

وعن البدايات في خطوات التقدم لريادة الأعمال الوطني، والعقبات التي يواجهها الشباب قال م. أسامة كبوش: كنت في البداية أعمل في قطاع حكومي لكنني تقاعدت مبكراً، ومن ثم التحقت بمجال الاستشارات الهندسية، حيث كان الالتحاق بالاستشارات يتطلب خبرة لا تقل عن (15) عاماً، وبدأت أبحث عن كيفية الحصول على قروض ميسرة، وكان ذلك عن طريق مواقع الانترنت، حيث كان ل»ريادة» موقع واضح وتقدمت إليهم بطلبي، وأذكر أن ذلك كان في شهر رمضان، وبالفعل تم قبول طلبي عبر الانترنت، وجاءني الرد بشكل إيجابي، وتقدمت إليهم بالأوراق المطلوبة، ومن ثم التحقت بدورة تدريبية لمدة ثلاثة أسابيع، عن طرح فكرة مشروع، وفي الماضي حينما يريد الشخص التقدم للحصول على القرض يجب أن يقدم الجدوى الاقتصادية عن المشروع، ويتم ذلك عن طريق مكاتب متخصصة في إعداد الجدوى الاقتصادية للمشروعات مقابل مبالغ مالية مكلفة، لكن في معهد ريادة الأعمال الوطني لديهم متخصصون في تدريب المتقدمين على كيفية وضع التسلسل الخاص بالجدوى الاقتصادية للمشروع، حيث يقوم المحاضر بشرح كل الجوانب الخاصة بكيفية وضع الجدوى الاقتصادية من حيث الأعمال وموظفي المشروع والايجارات، إلى جانب ما لديك من أفكار سابقة عن المشروع، مع إضافة خبرة جديدة لم يكن ملماً بها من قبل، مشيراً إلى أنه بعد ذلك تمكن من تجاوز مرحلة إعداد الجدوى الاقتصادية، حيث كان المعهد يشدد على حضور المحاضرات والدورات التدريبية والالتزام التام بالمواعيد وعدم التأخير والغياب، ومن لا يلتزم يتم إبعاده؛ لأن المطلوب هو أن يحترم الشخص مشروعه الذي تقدم به، وبالتالي يجب عليه أن يحترم مواعيد التدريب والمحاضرات.

التمويل المالي

وحول التمويل المالي لمشروعه الخاص أوضح م. أسامة كبوش أنه لم يتم عن طريق مصدر واحد بل من عدة مصادر، وكل مصدر له هامش ربح مختلف عن الآخر، مضيفاً: «حصلت على قرض من القطاع الخاص، وقرض آخر من أحد القطاعات الحكومية على أن يتم التسديد بعد مرور عام ونصف، وقد حصلت على مبلغ (251) ألف ريال تُسدد على ثماني سنوات من خلال أقساط شهرية، أي ما يعادل (2000) ريال بدون فوائد»، مبيناً أنه يجب على الشخص أن يبدأ مشروعه حسب قدرته المالية وألاّ يدخل في أعمال فوق طاقته المالية، مشيرا الى أنه بدأ بالدخول في مناقصات من أجل أن يجعل للمكتب اسماً في السوق، ولم يحرص على الربح العالي، بل ولم يحرص كذلك على رفع الأسعار، كل ذلك من أجل اكتساب سمعة طيبة من خلال الالتزام بتنفيذ المشروع في الوقت المحدد.

هواية ثم عمل

وتحدث عبدالعزيز بن زوير عن الخطوات التي اتبعها في التقديم على معهد ريادة الأعمال قائلاً: أنا في الأساس لدي خبرة في تقنية المعلومات في مجال البرمجة والتصميم منذ عام ١٩٩٨م، حيث بدأت هاوياً إلى أن وصلت إلى مرحلة الفصل بين الهواية والعمل الخاص، وقد تقدمت لريادة عام 2013م، وتم قبولي بعد أن أجريت لي مقابلة شخصية، حيث اشترطوا شرطاً واحداً وهو خضوعي الى مقابلة شخص تقني يفهم في مجال التقنية، وبالتالي يستطيع أن يرشحني لهذا المجال، وبالفعل جلست مع أحد المتخصصين في المجال التقني لمدة تزيد على الساعتين، وأخذ تفاصيل المشروع بشكل كامل، وناقشني كذلك في عملية إعداد دراسة جدوى، ووضحت له بأنني سأقوم بالعمل لوحدي وليس لدي موظف تسويق أو موظف مالي، ولم اهتم بعملية المنافسة بل استفدت من الدورة، مبيناً أنه بعدها تقدم إلى بنك التسليف وتلقى تمويلاً وبدأ بمشروعه، وقد استطاع تحقيق النجاح.

البيروقراطية والشروط التعجيزية

وحول نظرة الشباب السلبية تجاه التعامل مع الجهات الحكومية من حيث «البيروقراطية» والشروط التعجيزية، أوضح عبدالعزيز بن زوير أن الأمر فيما يخص تجربته ينقسم الى قسمين؛ الأول: يتعلق بريادة، حيث تسير الأمور بشكل يسير، والثاني: يتعلق ببنك التسليف، حيث ان لديه شروطاً واضحة؛ منها التفرغ، والمعهد ملتزم بتقديم الدورة لأي متقدم حتى لو كان له خبرات قبل أن يبدأ المشروع، وذلك حتى يستطيع أن يتوافق مشروعه مع شروط بنك التسليف، وبالتالي يأخذ القرض، مبيناً أنه أمضى فترة ثلاثة أشهر بعد التقديم والتدريب حتى حصل على التمويل من بنك التسليف.

وعن بداية المشروع وهل كانت قبل التقدم على برنامج ريادة، قال: نعم، كنت أعمل موظفاً في إحدى الشركات، ولدى عمل آخر كهاو بدون مكتب، ومن خلاله قد أجد عميلاً وقد لا أجد، ذاكراً أن معهد ريادة يتابعهم ويقوم بزيارتهم في المكتب كل ثلاثة أشهر لتفقد أحوال المشروع، وكذلك التعرف على ما يواجههم من إشكالات في العمل وفي التوظيف، إضافةً إلى معرفة المصروفات.

تغيير المسار

من جهته تحدث علي البسامي عن تجربته قائلاً: تخرجت في الكلية التقنية قسم هندسة إنتاج، وتوظفت في قطاع حكومي لمدة ثلاث سنوات، كنت خلالها أبحث عن فرصة بديلة؛ لأنني لم أجد نفسي في الوظيفة الحكومية عكس بعض الشباب الذين كانوا يفرحون بالعمل في القطاع الحكومي، حيث كانت الثقافة السائدة هو أن يحصل الشخص على وظيفة في الدوائر الحكومية، والكل يمني النفس بالعمل طبيباً أو مهندساً، وقليلاً ما تجد شخصاً يتمنى أن يكون رجل أعمال، مضيفاً: «أنا شخصياً كانت لدي رغبة داخلية بأن أعمل على تغيير مساري، وبالرغم من أنني كنت أعمل في قطاع حكومي براتب مجز إلاّ أنني لم أكن أرغب العمل في الوظيفة الحكومية»، مبيناً أنه بدأ بمشروعات تطوعية مع أفراد الأسرة حيث كان مشرفاً عليها، وكانت تضم طباعة مجلات وبعض الكتابات، ومن هذا العمل وجد نفسه في مجال الطباعة والدعاية والإعلان، وأصبح لديه رغبة العمل في هذا المجال، لذلك قدم استقالته من الوظيفة الحكومية، واتجه للعمل في القطاع الخاص، ولم يجد في البداية فرصة في ذات المجال الذي يود العمل فيه، لذا قرر الاستمرار في الأعمال التطوعية ومنها انبعثت فكرة إنشاء المشروع وتطويره، وبعد أربعة أعوام استطاع أن يكتسب خبرة في مجال الطباعة وكوّن علاقات طيبة مع بعض الموردين لمواد الطباعة، وتعرف كذلك على عالم الدعاية والإعلان.

زيادة السقف

وطرح الزميل فهد الثنيان سؤالاً: أن التمويل يظل هو العامل الرئيسي لأي مشروع، فهل لديكم رغبة لرفع قيمة التمويل حيث اننا نلاحظ أن القيمة محددة ب (300) ألف ريال، وربما لا تكون كافية لنشاط فيه متغيرات في الأسعار على مستوى العالم، متسائلا هل يربط ذلك بمستويات التضخم؟

وأجاب م. صالح الصويان قائلاً: بالنسبة لسقف التمويل فإن ذلك مرتبط بالمشروعات التي تستهدفها، وهي من المشروعات الناشئة، ومهما علا سقف تمويلها لا يمكن أن تتعدى المبالغ المرصودة للتمويل، ونحن عندما نأخذ مثلاً نسبة المشروعات التي يتم تنفيذها عن طريق ريادة وبتمويل من بنك التسليف نجد أن معدل المشروعات يبلغ سقف تمويلها ما بين (250- 300) ألف ريال، أمّا المشروعات التي تستحق سقفا أعلى للتمويل أو تتطلب مبالغ أكبر فيمكن أن يتم توجيهها إلى مسارات أخرى.

الخبرة والتأهيل

وحول سرقة أفكار مشروعات البعض، قال م. أسامة كبوش: في الحقيقة فيما يخص مشروعي هناك أكثر من (4000) مكتب استشاري هندسي في المملكة، مما أوجد تنافساً كبيراً في السوق، لكن بالطموح والخبرة والرغبة الأكيدة يستطيع الشخص بناء اسمه في السوق؛ لأن بناء الاسم يحتاج إلى مدة طويلة، مضيفاً أنه احتاج إلى حوالي خمسة أعوام لتحقيق ذلك، مبيناً أن مكتبه بالرغم من هذه المدة غير معروف في السوق، لكن من خلال الأشخاص الذين تعاملوا معهم يقولون ان مكتبكم له أعمال جيدة، لافتاً إلى أنه في الوقت الحاضر بدأوا مرحلة الانتشار، وبدأ الناس يتحدثون عن المكتب بشكل يساعدهم على النجاح في المستقبل.

وأضاف: في الواقع أنَّ الفترة الزمنية لتنفيذ المشروعات ليست قصيرة، كما أنَّ التصميم والتنفيذ والإشراف جميعها مراحل تحتاج إلى مدة ليست أقل من سنتين، أمَّا فيما يتعلق بموضوع التوظيف الخطأ للأشخاص، فإنَّنا نعاني من عدد من المشكلات على اعتبار أنَّ مؤسستنا هي مؤسسة صغيرة ومازلنا في البدايات، ولعلَّ أكبر مشكلة نشكو منها هي أنَّه يأتينا مهندس سعودي حديث التخرج من الجامعة يريد الحصول على وظيفة براتب يتراوح ما بين سبعة إلى (10) آلاف ريال، بينما أنا مُخصِّص لنفسي راتباً في حدود ثلاثة آلاف ريال، وهذه الفكرة استفدتها من خلال التدريبات في معهد ريادة الأعمال الوطني، وهي تقضي بأن يُخصِّص صاحب المشروع راتباً لنفسه، حتى لا يتم السحب من ميزانية المشروع، موضحا أنه بالنسبة للراتب الذي يطالب به الخريج السعودي، فإنَّه يمكن أن أُحضر به مهندساً ذا خبرة تزيد على (10) سنوات، على أن يُثري المكتب بخبراته، إذ إنَّ عملنا ما يزال في البدايات، كما أنَّه بناء على خبراتي وعلى الواقع المعاش، فإنَّ المهندس السعودي عندما يتخرج يحتاج ما بين سنتين إلى خمس سنوات ليتم تأهيله، وذلك بحسب قدرات المهندس السعودي، وبالتالي قد أُضطر إلى أن أدفع له راتباً معيناً يُضاف إلى تكلفة تأهيله لمدة سنتين، ومن المؤسف أنَّه بعد هذه الجهود يترك الشركة ويتجه إلى شركة أخرى تعطيه راتباً قد يزيد على (١٤) ألف ريال، وهو راتب يزيد على رواتبنا نحن أصحاب الشركات، وهذا الدور من المفترض أن تقوم به الشركات الهندسية الكبيرة، مثل: «أرامكو» و»سابك»، وغيرها من الشركات.

سرقة الفكرة

وعلق عبدالعزيز بن زوير قائلا: نحن نراهن على الجودة بخلاف الشركات الموجودة في السوق، وأنا أُؤكد أنَّ سرقة الفكرة ليست مهمة بقدر ما أُقدّم نفسي، لذا فأنا أُراهن على فكرة معينة ويجب أن أُحاسب عليها، بناءً على العقد المُبرم، أمَّا قضية التوظيف، فقد جاءنا طلاب خريجون من جامعة الملك سعود، وهؤلاء متخصصون في الهندسة الإلكترونية، كما جاءنا طلاب من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهؤلاء متخصصون

شبكةعيونالإخبارية

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