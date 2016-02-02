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أسماء الفائزين بجائزة ومنحة خادم الحرمين لدراسات وبحوث تاريخ الجزيرة

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أسماء الفائزين بجائزة ومنحة خادم الحرمين لدراسات وبحوث تاريخ الجزيرة أسماء الفائزين بجائزة ومنحة خادم الحرمين لدراسات وبحوث تاريخ الجزيرة

    أقرّت الهيئة العليا لجائزة ومنحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لدراسات وبحوث تاريخ الجزيرة العربية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أسماء الفائزين والفائزات بالجائزة والمنحة في دورتها السادسة 1436ه-2015م، حيث جاءت الأسماء الفائزة في فروع الجائزة والمنحة كالآتي:

جائزة المتميزين من السعوديين فاز بها كل من:

معالي الأستاذ الدكتور إسماعيل بن محمد البشري مدير جامعة الجوف، وجاء منح الجائزة لجهوده في التأليف والتحقيق العلمي والدراسة في عدد من الكتب والمجالات العلمية المتعلقة بتاريخ المملكة العربية والجزيرة العربية، وهو ما دعم المحتوى المعرفي في هذا الجانب.

الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالرحمن الذييب، الأستاذ بكلية السياحة والآثار بجامعة الملك سعود، ومنحت له الجائزة نظير جهوده الأكاديمية في تخصص الكتابات العربية القديمة في مجال الآثار داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، ودعمه للمكتبة التاريخية بمؤلفات وترجمات عن المصادر الكلاسيكية، ومشاركاته العلمية سواء ببحوث محكمة منشورة باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية أو بمراجعة الكتب في مجال تخصصه.

جائزة المتميزين من غير السعوديين، فاز بها:

- الأستاذ الدكتور خالد بن حمود السعدون -عراقي الجنسية-، الأستاذ بجامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وجاء في حيثيات منحه الجائزة جهوده المتمثلة في خبراته العلمية والأكاديمية في المملكة العربية السعودية التي تضمنت تأليف عدد من المؤلفات التاريخية والبحوث العلمية التي تثري تاريخ الخليج العربي ونشرها، والمشاركة في الدوريات العلمية المتخصصة.

جائزة رسالة الدكتوراه فازت بها كل من:

- الرسالة العلمية الموسومة ب(منشآت ومرافق مصادر المياه في الحجاز في القرن الأول حتى نهاية القرن الثالث الهجري) للباحثة الدكتورة بدرية بنت عبدالعزيز البصيري من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

- الرسالة العلمية الموسومة ب(فخار وخزف موقع الربذة الإسلامي) للباحثة الدكتورة الجوهرة بنت عبدالعزيز السعدون من جامعة الملك سعود.

جائزة رسالة الماجستير فازت بها كل من:

- الرسالة العلمية الموسومة ب(الزخارف المعمارية في موقع الأخدود) للباحثة رشا بنت إبراهيم الفواز من جامعة الملك سعود.

- الرسالة العلمية الموسومة ب(رعاية الفئات المحتاجة في مكة والمدينة خلال العصر المملوكي) للباحثة ريما بنت صالح القرناس من جامعة الدمام.

جائزة المقالة العلمية فازت بها:

- المقالة العلمية الموسومة ب(أعمال حكام المغول الخيرية في الحرمين الشريفين خلال القرنين الثامن والتاسع الهجري) للباحث الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن راشد السنيدي من جامعة القصيم.

فيما حصل على المنح البحثية ثلاثة باحثين، ورفع أعضاء الهيئة العليا شكرهم وعظيم تقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله رئيس الهيئة العليا لجائزة ومنحة خادم الحرمين الشريفين لدراسات وبحوث تاريخ الجزيرة العربية على ما تلقاه الجائزة والمنحة بصفة خاصة من الاهتمام والمتابعة والتطوير والدعم وما يحظى به العلم والبحث العلمي والتاريخ الوطني بصفة عامة من الدعم والرعاية لتعزيز قيم المعرفة في المسيرة الوطنية المباركة.

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