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«الداخلية»: الانتحاري الثاني في «اعتداء مسجد الرضا» مصري الجنسية

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«الداخلية»: الانتحاري الثاني في «اعتداء مسجد الرضا» مصري الجنسية «الداخلية»: الانتحاري الثاني في «اعتداء مسجد الرضا» مصري الجنسية

    صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه إلحاقاً لما سبق الإعلان عنه بتاريخ 20 / 4 / 1437ه حول اعتراض شخصين انتحاريين أثناء محاولتهما الدخول إلى مسجد الرضا بحي المحاسن بمحافظة الأحساء والذي أُعلن فيه الكشف عن هوية الانتحاري منفذ الجريمة الإرهابية المدعو عبدالرحمن عبدالله سليمان التويجري، وما أشير إليه عن القبض على الانتحاري الثاني وأنه يخضع للعلاج من إصابته.

عليه فإن التحقيقات القائمة توصلت إلى هوية الانتحاري الثاني وتبين بأنه يدعى طلحة هشام محمد عبده (مصري الجنسية)، قدم للمملكة بتاريخ 23 / 9 / 1434ه برفقة ذويه بتأشيرة زيارة عائلية لوالده المقيم هشام محمد عبده عبدالحليم (مصري الجنسية). ولا تزال الجهات الأمنية تواصل تحقيقاتها وملاحقة وقبض كل من يشتبه تورطه في هذا الحادث الآثم الذي سعى من يقف وراءه لضرب اللحمة الوطنية لكن الله أفشل مسعاهم ووجدوا من أبناء هذا الوطن تماسكاً وتلاحماً بدد آمالهم. (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقبلون).

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