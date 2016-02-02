خادم الحرمين يفتتح «الجنادرية 30».. غداً

أكد اللواء عبدالرحمن بن عبدالله الزامل قائد وحدة أمن وحراسة معسكر الجنادرية جهوزية الجنادرية لافتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة الثلاثين.. فقد أنهت كافة الجهات المشاركة أعمالها استعدادا لهذه المناسبة، وليوم الافتتاح الذي سيرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- الأربعاء 24/4/1437ه.. وبين أن ضيف شرف هذا العام هو جمهورية ألمانيا الاتحادية تحت شعار "ألمانيا بلد الأفكار. للابتكار تقاليد" وسيحظى الزوار باستكشاف المزيد عن ألمانيا في جناحها الخاص وسط مهرجان الجنادرية.

اللواء الزامل: جديد هذا العام.. قرية عالمية لتسويق المنتجات الدولية.. ومدينة ألعاب وملاهٍ للأطفال

وقال إن هناك إضافة جديدة هذا العام، فمن الجهة الجنوبية تم زيادة 30 ألف متر مربع لعدد من الجهات الحكومية، هي وزارة الداخلية بجميع فروعها، وقوات الأمن الخاصة، ووزارة الاقتصاد، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والدفاع المدني، والمديرية العامة للجوازات، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وكفاءة، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إضافة إلى مقر دولة الإمارات العربية المتحدة.

ثلاثون حافلة لنقل الزوار من بوابات القرية.. والمدخل الشرقي مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة

وبين اللواء الزامل أن جديد هذا العام هو القرية العالمية للتسوق والترفيه وهو عبارة عن سوق دولي لبيع وتسويق منتجات العديد من دول العالم شبيهة للقرية العالمية للتسوق في دبي بشكل مصغر وتشارك فيها المملكة العربية السعودية، ودول الخليج، واليمن، ومصر، وتركيا، والهند، وبنجلاديش، والصين، ولبنان، وسورية، وتونس، والمغرب، ودول شرق آسيا، وباكستان، والأردن، وأفغانستان، وجميعهم يقومون بعرض وبيع العديد من منتجات الملابس والعطور والجلود والإكسسوارات وأدوات التجميل والمواد الغذائية ومستلزمات الأسرة والمنزل والمفروشات والأثاث وألعاب الأطفال والمشغولات اليدوية والتراثيات وتقام هذه القرية العالمية للتسوق والترفيه لأول مرة في المملكة العربية السعودية على مساحة إجمالية قدرها 15 ألف متر مربع.

الاستقبال اعتباراً من الخميس حتى العاشر من جمادى الأولى.. الأربعة أيام الأولى للرجال والبقية للعائلات

ومن ضمن أجنحة المعرض هناك قسم خاص بالنساء الخليجيات إضافة إلى وجود مدينة ألعاب وملاهي كهربائية للأطفال بجوار القرية وفعاليات مصاحبة يوميه مثل العروض اليمنية الشعبية والعروض الشامية والفلكلور المصري.

مواعيد الزيارة

أبواب المهرجان ستفتح عند الساعة الثالثة والنصف عصراً من يوم الخميس حتى الساعة الثانية عشر ليلاً للرجال ولمدة أربعة أيام. وستبدأ الأيام المخصصة لزيارة المهرجان للعائلات يوم الاثنين 29 ربيع الثاني حتى يوم الجمعة العاشر جمادى الأولى من الساعة الثالثة والنصف إلى الساعة الثانية عشر.

وكشف عن وجود بوابة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة من الجهة الشرقية إضافة إلى توفير ثلاثين باصا لنقل الزوار من البوابات حتى وسط المهرجان على مدارالساعة، وكذلك نقلهم للخروج من المهرجان بعد الانتهاء وذلك مساهمة في راحتهم خصوصاً كبار السن والأطفال منهم.

ودعا الزامل الجميع إلى الاستفادة مما يعرض داخل المهرجان والمحافظة عليه أثناء التجول سواء في السوق الشعبي أوالمعارض أوالتجول داخل المزرعة القديمة.