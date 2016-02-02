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خالد الفيصل يتسلم تقريراً عن منجزات ميناء جدة الإسلامي

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خالد الفيصل يتسلم تقريراً عن منجزات ميناء جدة الإسلامي خالد الفيصل يتسلم تقريراً عن منجزات ميناء جدة الإسلامي
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الأمير خالد الفيصل أثناء استقباله عبدالله الزعمي

جدة - صالح الرويس

    استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، أمس مدير عام ميناء جدة الإسلامي عبدالله بن عواد الزعمي.

وتسلم الأمير خالد الفيصل تقريرا عن منجزات الميناء خلال العام 2015 ، ودوره البارز ومساهمته الفاعلة في بناء الاقتصاد. وتضمن التقرير تقييم الأداء والإنجازات البحرية، ومجمل الخدمات التي يقدمها الميناء، بالإضافة إلى المشروعات الجاري تنفيذها. وبيّن التقرير أن مساحة الميناء بلغت 11.4 كلم مربع بطاقة استيعابية 129مليون طن، فيما استقبل خلال العام 2015م 4350 سفينة حملت على متنها 351.220 راكبا، و9.522.478 رأسا من الماشية، و703.674سيارة، و12.819.238 طنا من المواد الغذائية. وأوضح التقرير أن الميناء استقبل سفينتي حاويات عملاقة بطول 400م وبحمولة 19 ألف حاوية، الأمر الذي انخفض معه معدل بقاء سفن الحاويات على الرصيف إلى 17ساعة للسفينة الواحدة، ونتج عنه ارتفاع الإيرادات عن العام المنصرم بزيادة بلغت 540%. وبحسب التقرير فإن عدد المشروعات الجاري تنفيذها في الميناء بلغت 13 مشروعاً من أبرزها إنشاء مواقف متعددة الأدوار للسيارات الواردة، ومحطة تحويل كهربائية، وشبكة جديدة لنظام تصريف مياه الأمطار.

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