أمانة جدة تدعو لتجريم الاعتداء على الممتلكات العامة

بعد انتشار مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوثق قيام شاب بالعبث والتكسير لمرافق بلدية في أحدث مشاريع الأمانة في الكورنيش الجنوبي، أطلقت أمانة محافظة جدة وسماً تحت مسمى #‏الاعتداء_على_الممتلكات_العامة_جريمة ووجهت الدعوة للمشاركة بالرأي والتعليق تجاه مخربي المرافق العامة وكورنيش #‏جدة، وتهدف حملة الأمانة كما ذكرت؛ لتوعية مرتادي الكورنيش للمحافظة على المرافق العامة ومشروعات الدولة، وطالبت سكان وزوار جدة التفاعل معها ضد هذه السلوكيات الخاطئة والمخالفة.

من جانبه، طالب مدير العلاقات العامة في أمانة جدة محمد البقمي، بالتواصل مع الأمانة عبر قنوات التواصل والاتصال الهاتفي للتبليغ عن التجاوزات العبث الذي يطال أي موقع في مدينة جدة، خاصة المتنزهات والواجهات البحرية، موضحاً أن حجم الضرر أكبر بكثير مما رصدته وسائل التواصل. وأكد أنه جاري العمل على إصلاح ما تم إتلافه في كورنيش السيف، في حين كانت تعليقات المشاركين في الوسم تستنكر مثل هذه الممارسات وتطالب بالتعرف على العابثين وإحالتهم للسلطات القضائية لمحاكمتهم، إسوة بالحالات المشابهة التي تمكنت الجهات الأمنية من ضبطهم ومحاكمتهم.